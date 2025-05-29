بعثة صندوق الدولي اجتمعت بسفراء عدد من الدول المانحة في دارة السفير المصري...

أفدت معلومات للـLBCI، بأن بعثة صندوق الدولي اجتمعت بسفراء عدد من الدول المانحة والداعمة للبنان في دارة السفير المصري في بيروت حيث تناول اللقاء التحديات التي تواجه تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والإجراءات الواجب اتخاذها بشكل عاجل حتى يتمكن لبنان من استعادة الثقة الخارجية والمؤسسات الدولية خصوصا وأن النافذة الزمنية المتاحة للحكومة لاتخاذ الاجراءات المطلوبة ليست كبيرة.