القاضي الحجار اختتم استجواب وزير الاقتصاد السابق أمين سلام وتركه بسند إقامة

اختتم النائب العام التمييزي في لبنان القاضي جمال الحجار، استجواب وزير الاقتصاد السابق أمين سلام، حول الإخبار المقدم من قبل لجنة الاقتصاد النيابية ضده وضد شقيقه كريم ومستشاره فادي تميم ونقيب خبراء المحاسبة إيلي عبود بصفته مفوضا بالتوقيع، بتهم "الاختلاس والابتزاز وهدر المال العام وتبييض الأموال".



وحصل استجواب سلام، في حضور وكيليه المحاميين طوني فرنجية وسامر الحاج.



وفي نهاية الجلسة، قرر الحجار تركه بسند إقامة واسترداد قرار منعه من السفر.