وزارة الداخلية تنشر نسب تمثيل النساء في الانتخابات البلدية والاختيارية لعام 2025

أعلنت وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية عن نسب فوز السيدات في الانتخابات البلدية والاختيارية لعام 2025، كاشفة عن تفاوت لافت في تمثيل النساء بين المجالس والمناصب المحلية.



وبحسب الإحصاءات الرسمية، بلغت نسبة النساء الفائزات في المجالس الاختيارية16.40%، وهي النسبة الأعلى مقارنة بباقي المواقع، تليها المجالس البلدية بنسبة 10.37%.

أما في ما يخص المخاتير، فقد سجلت النساء أدنى نسبة تمثيل، حيث لم تتجاوز 2.42%.