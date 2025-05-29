بخاري يبحث مع تجمع الشركات اللبنانية ملفات إقتصادية ذات إهتمام مشترك

بحث سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري مع وفد من تجمع الشركات اللبنانية، برئاسة د. باسم البواب، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين لبنان والمملكة، وذلك خلال لقاء عُقد في مقر إقامته في اليرزة.وضم الوفد نائب رئيس التجمع هادي سوبرة، أمين المال باتريك شراباتي، وأعضاء مجلس الإدارة: محمد أبو درويش، ألفونس ديب، داليا جبيلي، مازن سنو، زياد شهاب الدين، سحر غدار، هشام أيلوش ورولا خوري.وتناول الاجتماع التطورات الإيجابية في لبنان، لاسيما التقدم الحاصل على مستوى العمل الحكومي في الشقين الاقتصادي والإداري، كما تطرق إلى التحضيرات والإجراءات الجارية لإنجاح موسم الصيف، وأهمية تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين.