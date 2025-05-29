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المالية: غدًا أول اجتماع تفاوضي مع بعثة صندوق النقد

أخبار لبنان
2025-05-29 | 11:25
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المالية: غدًا أول اجتماع تفاوضي مع بعثة صندوق النقد
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المالية: غدًا أول اجتماع تفاوضي مع بعثة صندوق النقد

 يعقد يوم غدٍ الجمعة أول اجتماع تفاوضي مع بعثة التفاوض التابعة لصندوق النقد الدولي، واشار بيان للمكتب الاعلامي في وزارة المالية، الى ان "هذا الاجتماع هو أول اجتماع رسمي بين الحكومة اللبنانية وفريق التفاوض التابع لصندوق النقد الدولي، برئاسة وزير المالية السيد ياسين جابر وبحضور رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى لبنان السيد إرنستو ريغا، بعد اجتماعات الربيع في واشنطن وبعد سلسلة الاجتماعات التقنية التي عقدت في وزارة المالية على مدى الاسبوعين المنصرمين. ويأتي اجتماع الغد في إطار استئناف المفاوضات الهادفة إلى دعم برنامج إصلاح اقتصادي ومالي شامل.

ويشارك في الاجتماع الفريق اللبناني الرسمي، الذي يضم وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، إضافة الى مدير المالية العامة جورج المعراوي وفريق الخبراء من وزارة المالية ومستشارين من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة المعنيين بالملفين المالي والاقتصادي، في وزارة المالية - وسط بيروت، من الثانية والنصف من بعد ظهر غد الجمعة ولغاية الرابعة والنصف".

أخبار لبنان

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