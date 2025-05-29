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توقيف عصابة سرقة سيّارات...

أخبار لبنان
2025-05-29 | 11:36
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توقيف عصابة سرقة سيّارات...
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توقيف عصابة سرقة سيّارات...

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي للحدّ من عمليّات السّرقة في مختلف المناطق اللبنانيّة وملاحقة المتورّطين بها وتوقيفهم، ولا سيما عصابات سرقة السيارات وتفكيكها، وبعد أن حصلت مؤخراً خلال أسبوع واحد في محافظة الجنوب ثماني عمليات تحطيم لزجاج سيارات، ومحاولة كسر أقفالها، بغية سرقتها، بالإضافة الى سرقة سيارتين (نوع كيا وهيونداي).

وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة التي قام بها مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية، تمّ تحديد هوية افراد العصابة التي نفذت هذه العمليات ومكان وجودهم.

وبنتيجة المتابعة، تمكنت احدى دوريات المكتب بتاريخ 22-05-2025، وبعملية نوعية من توقيفهم في محلة الدورة بعد رصدهم على متن سيّارة الـ “كيا” المذكورة أعلاه، وهم كل من أ. أ. (مواليد عام ١٩٩٥، لبناني)الرّأس المدبّر، وم. ح. (مواليد عام ١٩٩٩، فلسطيني)، وه. م. (مواليد عام ١٩٩٦، فلسطيني)، وجميعهم من أصحاب السّوابق

كما تم ضبط السيارة المسروقة الثانية، مخبأة على طريق فرعي في بلدة الصرفند تمهيداً لتهريبها خارج لبنان، وتم ضبط عدّة السرقة والسيارة المستعملة في تنفيذ عمليات السرقة

وبنتيجة التحقيق معهم اعترفوا بتنفيذهم عمليات سرقة السيارات في مدينة صور.

وأجري المقتضى القانوني بحقهم بناءً على إشارة القضاء المختص.
     
 

أخبار لبنان

عصابة

سيّارات...

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