الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
22
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
25
o
متن
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
البقاع
22
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
سلسلة لقاءات لوزير العدل في فرنسا
أخبار لبنان
2025-05-30 | 03:29
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
سلسلة لقاءات لوزير العدل في فرنسا
اختتم وزير العدل عادل نصار زيارته الرسمية إلى الجمهورية الفرنسية بعد عقد سلسلة من اللقاءات القضائية والإدارية الرفيعة المستوى في العاصمة الفرنسية باريس، والتي تمحورت حول تعزيز التعاون الثنائي بين لبنان وفرنسا في المجال القضائي، وتبادل الخبرات في مجالات التنظيم القضائي والإصلاح المؤسساتي.
وشكّل اللقاء الذي جمع الوزير نصار بنظيره الفرنسي جيرالد دارمانان في مقر وزارة العدل الفرنسية محطة أساسية في هذه الزيارة، حيث تم التباحث في سبل دعم لبنان في مسيرته الإصلاحية، ولا سيما في تحديث بنية العدالة وتعزيز استقلالية القضاء.
وأكّد الوزير دارمانان استعداد بلاده الكامل لمواكبة هذه المسيرة من خلال التعاون الفني، وتبادل الخبرات، وتنفيذ برامج تدريب متخصصة لدعم المؤسسات القضائية اللبنانية. كما جرى البحث في إمكانية قيام الوزير الفرنسي بزيارة إلى لبنان في أقرب فرصة ممكنة.
وشملت لقاءات الوزير نصار كلاً من رئيس المجلس الأعلى للقضاء كريستوف سولار، الرئيس الأول لمحكمة التمييز، النائب العام لدى محكمة التمييز ريمي هيتز حيث تم البحث في دور المجالس القضائية في ترسيخ استقلالية القضاء وتعزيز الشفافية والمساءلة المهنية بالإضافة إلى سبل تفعيل التعاون المباشر بين القضاءين الفرنسي واللبناني.
كما التقى الوزير نصار المفتش العام في وزارة العدل الفرنسية ستيفان نوال، حيث جرى التباحث في آليات الحوكمة القضائية وتطوير أنظمة الرقابة والتقييم ضمن المؤسسات القضائية والإدارية. وقد أعرب نوال عن استعداده الكامل للتعاون وزيارة لبنان خلال شهر تموز المقبل.
واختتم الوزير زيارته بلقاء مع جيريمي بيليه، المدير العام لمنظمة Expertise France، تم خلاله مناقشة سبل التعاون في مجالات الدعم التقني، التدريب القضائي، وتطوير القدرات المؤسساتية، ولا سيما ما يتعلق بتحديث معهد الدروس القضائية في لبنان.
وتوجه وزير العدل بشكره العميق للسلطات الفرنسية، وبصورة خاصة للسفير هيرفيه ماغرو، على إشرافه المباشر على تنظيم اللقاءات كافة، والتي شكّلت محطة مهمة لتأكيد وقوف فرنسا إلى جانب لبنان، خصوصاً في مسيرته لترسيخ دولة القانون واستقلالية القضاء.
أخبار لبنان
عادل نصار
لبنان
فرنسا
التالي
الرئيس عون عرض مع الشابندر العلاقات اللبنانية - العراقية عشية زيارته بغداد الأحد
هكذا سيكون طقس الـWeekend...
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2025-05-28
وزير العدل يعزّز التعاون القضائي مع فرنسا في زيارة رسمية
أمن وقضاء
2025-05-28
وزير العدل يعزّز التعاون القضائي مع فرنسا في زيارة رسمية
0
أخبار دولية
2025-05-15
فرنسا: سنقدم شكوى رسمية غدا الجمعة ضد إيران أمام محكمة العدل الدولية
أخبار دولية
2025-05-15
فرنسا: سنقدم شكوى رسمية غدا الجمعة ضد إيران أمام محكمة العدل الدولية
0
أخبار لبنان
2025-05-13
سلسلة لقاءات للرئيس عون...
أخبار لبنان
2025-05-13
سلسلة لقاءات للرئيس عون...
0
أخبار لبنان
2025-05-09
سلسلة لقاءات للرئيس سلام... بحث في خطة التعافي
أخبار لبنان
2025-05-09
سلسلة لقاءات للرئيس سلام... بحث في خطة التعافي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
رياضة
05:11
بايراقداريان وقعت على إفادة إنتخابات "الأولمبية" برئاسة سلامة
رياضة
05:11
بايراقداريان وقعت على إفادة إنتخابات "الأولمبية" برئاسة سلامة
0
اقتصاد
05:07
بساط: مباشرة عمليات شركة Starlink بلبنان ستوفر للقطاع الخاص خدمات إنترنت إضافية
اقتصاد
05:07
بساط: مباشرة عمليات شركة Starlink بلبنان ستوفر للقطاع الخاص خدمات إنترنت إضافية
0
أخبار لبنان
05:05
بساط إلتقى مدير Starlink: مباشرة عمليات الشركة في لبنان ستوفر للقطاع الخاص خدمات إنترنت إضافية وفعالة
أخبار لبنان
05:05
بساط إلتقى مدير Starlink: مباشرة عمليات الشركة في لبنان ستوفر للقطاع الخاص خدمات إنترنت إضافية وفعالة
0
أخبار لبنان
04:56
انتخاب رئيس بلدية قرطبا فادي مارتينوس رئيسا لإتحاد بلديات جبيل... إليكم التفاصيل
أخبار لبنان
04:56
انتخاب رئيس بلدية قرطبا فادي مارتينوس رئيسا لإتحاد بلديات جبيل... إليكم التفاصيل
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
01:59
التحكم المروري: أعمال تزفيت على أوتوستراد جبيل باتجاه عمشيت وحركة المرور كثيفة بالمحلة
آخر الأخبار
01:59
التحكم المروري: أعمال تزفيت على أوتوستراد جبيل باتجاه عمشيت وحركة المرور كثيفة بالمحلة
0
اقتصاد
02:05
"الطاقة": لا علاقة لقرض مشروع إمدادات المياه الثاني لبيروت الكبرى بسد بسري
اقتصاد
02:05
"الطاقة": لا علاقة لقرض مشروع إمدادات المياه الثاني لبيروت الكبرى بسد بسري
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
من جدران السراي… رفعت طربي يأخذ هاملت إلى قلب السلطة
تقارير نشرة الاخبار
13:37
من جدران السراي… رفعت طربي يأخذ هاملت إلى قلب السلطة
0
صحة وتغذية
14:51
هل أنتم من محبي البطاطا الحلوة؟ لن تصدقوا فوائدها الصحية
صحة وتغذية
14:51
هل أنتم من محبي البطاطا الحلوة؟ لن تصدقوا فوائدها الصحية
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
04:56
انتخاب رئيس بلدية قرطبا فادي مارتينوس رئيسا لإتحاد بلديات جبيل... إليكم التفاصيل
أخبار لبنان
04:56
انتخاب رئيس بلدية قرطبا فادي مارتينوس رئيسا لإتحاد بلديات جبيل... إليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:21
اداء حكومي بطيء وكأن الدنيا بألف خير
تقارير نشرة الاخبار
14:21
اداء حكومي بطيء وكأن الدنيا بألف خير
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
من جدران السراي… رفعت طربي يأخذ هاملت إلى قلب السلطة
تقارير نشرة الاخبار
13:37
من جدران السراي… رفعت طربي يأخذ هاملت إلى قلب السلطة
0
أخبار دولية
13:29
واشنطن وطهران على مسار متقاطع: مفاوضات نووية وسط أجواء حذرة وإشارات إيجابية
أخبار دولية
13:29
واشنطن وطهران على مسار متقاطع: مفاوضات نووية وسط أجواء حذرة وإشارات إيجابية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
مقترح ويتكوف المعدّل يُشعل الخلاف داخل حكومة نتنياهو: بين صفقة الأسرى واستمرار الحرب
تقارير نشرة الاخبار
13:27
مقترح ويتكوف المعدّل يُشعل الخلاف داخل حكومة نتنياهو: بين صفقة الأسرى واستمرار الحرب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
مغارة جعيتا مقفلة حتى "تهمّها الدولة"!
تقارير نشرة الاخبار
13:24
مغارة جعيتا مقفلة حتى "تهمّها الدولة"!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
مجالس بلدية جديدة في الجنوب تواجه دمار القرى وتحديات الإعمار
تقارير نشرة الاخبار
13:20
مجالس بلدية جديدة في الجنوب تواجه دمار القرى وتحديات الإعمار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
معرض في الفوروم يجمع عشاق التصميم والديكور
تقارير نشرة الاخبار
13:20
معرض في الفوروم يجمع عشاق التصميم والديكور
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
بعد ٩٢ يوماً... الرئيس والحكومة ينزعان السلاح كالسلحفاة!
تقارير نشرة الاخبار
13:18
بعد ٩٢ يوماً... الرئيس والحكومة ينزعان السلاح كالسلحفاة!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
15:47
ارتفاع سعر البنزين والمازوت..واستقرار سعر الغاز
أخبار لبنان
15:47
ارتفاع سعر البنزين والمازوت..واستقرار سعر الغاز
2
اقتصاد
06:24
وزارة المالية بشأن رواتب العاملين في القطاع العام: يمكن سحبها اعتباراً من بعد ظهر اليوم
اقتصاد
06:24
وزارة المالية بشأن رواتب العاملين في القطاع العام: يمكن سحبها اعتباراً من بعد ظهر اليوم
3
أمن وقضاء
16:49
أدرعي: هاجمنا مواقع عسكرية وبنى تحتية لحزب الله في لبنان
أمن وقضاء
16:49
أدرعي: هاجمنا مواقع عسكرية وبنى تحتية لحزب الله في لبنان
4
صحف اليوم
00:45
بري لـ"الجمهورية": مع "اليونيفيل" ظالمة أم مظلومة... وهذا ما قاله عن العلاقة مع سلام
صحف اليوم
00:45
بري لـ"الجمهورية": مع "اليونيفيل" ظالمة أم مظلومة... وهذا ما قاله عن العلاقة مع سلام
5
خبر عاجل
07:00
إقرار البند المتعلق بالمنح المالية للعسكريين بقيمة ١٤ مليون ليرة لمن هم في الخدمة و١٢ مليون ليرة للمتقاعدين ويعمل به بدءا من أول تموز
خبر عاجل
07:00
إقرار البند المتعلق بالمنح المالية للعسكريين بقيمة ١٤ مليون ليرة لمن هم في الخدمة و١٢ مليون ليرة للمتقاعدين ويعمل به بدءا من أول تموز
6
أخبار لبنان
09:27
القاضي الحجار اختتم استجواب وزير الاقتصاد السابق أمين سلام وتركه بسند إقامة
أخبار لبنان
09:27
القاضي الحجار اختتم استجواب وزير الاقتصاد السابق أمين سلام وتركه بسند إقامة
7
خبر عاجل
17:05
تنظيم الدولة الاسلامية يتبنى أول هجوم ضد القوات الحكومية السورية الجديدة في السويداء منذ سقوط الاسد
خبر عاجل
17:05
تنظيم الدولة الاسلامية يتبنى أول هجوم ضد القوات الحكومية السورية الجديدة في السويداء منذ سقوط الاسد
8
أخبار دولية
15:59
حماس تعلن أن المقترح الأميركي الذي وافقت عليه إسرائيل حول هدنة في غزة لا يستجيب لمطالبها
أخبار دولية
15:59
حماس تعلن أن المقترح الأميركي الذي وافقت عليه إسرائيل حول هدنة في غزة لا يستجيب لمطالبها
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More