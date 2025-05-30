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سلسلة لقاءات لوزير العدل في فرنسا

أخبار لبنان
2025-05-30 | 03:29
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سلسلة لقاءات لوزير العدل في فرنسا
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سلسلة لقاءات لوزير العدل في فرنسا

اختتم وزير العدل عادل نصار زيارته الرسمية إلى الجمهورية الفرنسية بعد عقد سلسلة من اللقاءات القضائية والإدارية الرفيعة المستوى في العاصمة الفرنسية باريس، والتي تمحورت حول تعزيز التعاون الثنائي بين لبنان وفرنسا في المجال القضائي، وتبادل الخبرات في مجالات التنظيم القضائي والإصلاح المؤسساتي.

وشكّل اللقاء الذي جمع الوزير نصار بنظيره الفرنسي جيرالد دارمانان في مقر وزارة العدل الفرنسية محطة أساسية في هذه الزيارة، حيث تم التباحث في سبل دعم لبنان في مسيرته الإصلاحية، ولا سيما في تحديث بنية العدالة وتعزيز استقلالية القضاء. 

وأكّد الوزير دارمانان استعداد بلاده الكامل لمواكبة هذه المسيرة من خلال التعاون الفني، وتبادل الخبرات، وتنفيذ برامج تدريب متخصصة لدعم المؤسسات القضائية اللبنانية. كما جرى البحث في إمكانية قيام الوزير الفرنسي بزيارة إلى لبنان في أقرب فرصة ممكنة.

وشملت لقاءات الوزير نصار كلاً من رئيس المجلس الأعلى للقضاء كريستوف سولار، الرئيس الأول لمحكمة التمييز، النائب العام لدى محكمة التمييز ريمي هيتز حيث تم البحث في دور المجالس القضائية في ترسيخ استقلالية القضاء وتعزيز الشفافية والمساءلة المهنية بالإضافة إلى سبل تفعيل التعاون المباشر بين القضاءين الفرنسي واللبناني.

كما التقى الوزير نصار المفتش العام في وزارة العدل الفرنسية ستيفان نوال، حيث جرى التباحث في آليات الحوكمة القضائية وتطوير أنظمة الرقابة والتقييم ضمن المؤسسات القضائية والإدارية. وقد أعرب نوال عن استعداده الكامل للتعاون وزيارة لبنان خلال شهر تموز المقبل.

واختتم الوزير زيارته بلقاء مع جيريمي بيليه، المدير العام لمنظمة Expertise France، تم خلاله مناقشة سبل التعاون في مجالات الدعم التقني، التدريب القضائي، وتطوير القدرات المؤسساتية، ولا سيما ما يتعلق بتحديث معهد الدروس القضائية في لبنان.
 


وتوجه وزير العدل بشكره العميق للسلطات الفرنسية، وبصورة خاصة للسفير هيرفيه ماغرو، على إشرافه المباشر على تنظيم اللقاءات كافة، والتي شكّلت محطة مهمة لتأكيد وقوف فرنسا إلى جانب لبنان، خصوصاً في مسيرته لترسيخ دولة القانون واستقلالية القضاء.
 
 
 

أخبار لبنان

عادل نصار

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