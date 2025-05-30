الرئيس عون عرض مع الشابندر العلاقات اللبنانية - العراقية عشية زيارته بغداد الأحد

عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع المستشار السياسي لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عزت الشابندر العلاقات اللبنانية - العراقية، عشية زيارة رئيس الجمهورية إلى بغداد الأحد المقبل.

