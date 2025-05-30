ظافر ناصر للـLBCI: "حزب الله" لا يملك صلاحية إعطاء شهادات بالوطنية

وعن الإنتخابات البلدية والإختيارية، قال ناصر: "من لحظة الاعلان عن اجراء الإنتخابات، كان قرار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وتوجيهه بأن تترك الخيارات للناس على الأرض".



وأضاف: "لم يكن لدينا لوائح حزبية بالمعنى الحزبي المباشر أي الحزب لديه لائحة بوجه لائحة أخرى".

اعتبر أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر أن منهجية رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في موضوع سلاح "حزب الله" هي المنهجية السليمة والتي قد تؤدي الى نتيجة أكثر من غيرها.وشدد ناصر في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، على أن "حزب الله" لا يملك صلاحية إعطاء شهادات بالوطنية وبالتخوين لأي أحد.