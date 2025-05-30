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مياه بيروت ذكرت بوضع إصدارات 2025 قيد التحصيل وإمكان التقسيط على 7 دفعات

أخبار لبنان
2025-05-30 | 04:46
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مياه بيروت ذكرت بوضع إصدارات 2025 قيد التحصيل وإمكان التقسيط على 7 دفعات
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مياه بيروت ذكرت بوضع إصدارات 2025 قيد التحصيل وإمكان التقسيط على 7 دفعات

ذكرت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان في بيان، "مشتركيها بأنها وضعت قيد التحصيل جداول اصدارات العام 2025، اعتبارًا من تاريخ 16/1/2025، ودعت جميع المشتركين إلى تسديد بدلات المياه المترتبة عليهم، عن العام 2025 وما قبل، بواسطة: الجباة المختصين، صناديق دوائر التوزيع، آلات الدفع الالكتروني POS MACHINE الموجودة لدى دوائر التوزيع.

واعتذرت من "مشتركيها عن امكانية تلبية خدمة التسديد عبر مراكز شركة أون لاين لتحويل الأموال OMT، أو عبر الدفع الإلكتروني على الموقع التابع للمؤسسة lb.gov.ebml أو app mobile ebml من خلال شركة نتكومرس التي تدير عمليات ومعاملات الدفع الآمنة بواسطة بطاقات الائتمان عبر الإنترنت، وذلك لأسباب خارجة عن ارادتها.

وأشارت إلى أنه "نظرًا إلى الظروف الاقتصادية الراهنة عمدت إلى إصدار القرارات التالية:

1- الاعفاء من غرامات التأخير على بدلات الاشتراكات العائدة للعام 2024 وما قبله بنسبة (85%).

2- تقسيط البدلات المتأخرة عن الأعوام السابقة للعام 2025 لفترة أقصاها كانون الأول 2027.

3- تسهيل عمليات الحصول على اشتراكات جديدة للمشتركين السابقين التي ما زال يترتب على أصحابها ذمم، حيث يمكن تسديدها على دفعات ولفترة أقصاها كانون الأول 2027.

4- تخفيض بدل تأسيس الاشتراكات الجديدة للأبنية الموصولة بشبكات المياه بما نسبته:

• (40%) لاشتراكات المياه بالعيار.

• (50%) لاشتراكات المياه بالعداد.

5- تخفيض بدل تغيير أسماء المشتركين بنسبة (90%).

تخفيض بدل تجديد اشتراك الموقت بنسبة (90%).

6- تقسيط بدلات العام 2025 لمن يرغب من المشتركين التي أصبحت على سبعة أقساط ومفصلة على الشكل التالي:

القسط الشرح

الأول يستحق قبل نهاية شهر حزيران من العام 2025

الثاني يستحق قبل نهاية شهر تموز من العام 2025

الثالث يستحق قبل نهاية شهر آب من العام 2025

الرابع يستحق قبل نهاية شهر أيلول من العام 2025

الخامس يستحق قبل نهاية شهر تشرين الأول من العام 2025

السادس يستحق قبل نهاية شهر تشرين الثاني من العام 2025

السابع يستحق قبل نهاية شهر كانون الأول من العام 2025

واعتبرت أن "هذا الاعلان بمثابة تبليغ شخصي لكل مشترك وقاطعا لعامل مرور الزمن".

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