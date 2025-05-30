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انتخاب رئيس بلدية قرطبا فادي مارتينوس رئيسا لإتحاد بلديات جبيل... إليكم التفاصيل

أخبار لبنان
2025-05-30 | 04:56
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انتخاب رئيس بلدية قرطبا فادي مارتينوس رئيسا لإتحاد بلديات جبيل... إليكم التفاصيل
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انتخاب رئيس بلدية قرطبا فادي مارتينوس رئيسا لإتحاد بلديات جبيل... إليكم التفاصيل

النتيجة الرسمية لانتخابات رئاسة اتحاد البلديات في جبيل:
 
- فادي مارتينوس رئيسا بالتزكية.
 
- الدكتور بشير إلياس رئيس بلدية ميفوق القطارة، نائباً للرئيس بسبعة أصوات وخالد صدقة بخمسة أصوات، مقابل ورقة بيضاء واحدة.
 

أخبار لبنان

فادي مارتينوس

إتحاد بلديات جبيل

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