انتخاب رئيس بلدية قرطبا فادي مارتينوس رئيسا لإتحاد بلديات جبيل... إليكم التفاصيل

النتيجة الرسمية لانتخابات رئاسة اتحاد البلديات في جبيل:

- فادي مارتينوس رئيسا بالتزكية.

- الدكتور بشير إلياس رئيس بلدية ميفوق القطارة، نائباً للرئيس بسبعة أصوات وخالد صدقة بخمسة أصوات، مقابل ورقة بيضاء واحدة.