بساط إلتقى مدير Starlink: مباشرة عمليات الشركة في لبنان ستوفر للقطاع الخاص خدمات إنترنت إضافية وفعالة

استقبل وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر بساط صباح اليوم مدير منطقة الشرق الأوسط في شركة Starlink.



وأكد أن "مباشرة عمليات الشركة في لبنان ستوفر للقطاع الخاص خدمات إنترنت إضافية موثوقة وفعالة".



وافاد بيان عن وزارة الاقتصاد بانه "تماشيًا مع هدف الوزارة في تسهيل ممارسة الأعمال Ease of Doing Business، التزم الوزير بساط بمساعدة الشركة على تأسيس عملياتها في لبنان بشكل سريع".