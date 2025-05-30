سلام إستقبل شيخ العقل وبحث مع بيدرسون في المستجدات في سوريا

بحث رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السرايا في أوضاع البلد والمنطقة مع شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز سامي ابي المنى مع وفد من مشيخة العقل والمجلس المذهبي.



وأمل أبي المنى أن يتفهم الجميع مواقف الرئيس سلام التي تصب في خدمة البلاد وفي تحقيق هذا التقدم المنشود والمأمول في إعادة بناء البلد في كل المواضيع المطروحة.



واعتبر ان العهد الحالي هو عهد الإصلاح والإنقاذ، كما ان الحكومة هي حكومة الإصلاح والإنقاذ.



وقال إن لبنان لا يقوم إلا بالشراكة الروحية الوطنية،مشيراً الى سلسلة ندوات حول هذا لموضوع، متمنياً أن تكون إحدى هذه الندوات برعاية الرئيس سلام لكي يتم توجيه التفكير والعمل بالاتجاه الصحيح.



كما بحث الرئيس سلام المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، والمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جانين هينيس – بلاسخارت في المستجدات في سوريا وجهود الأمم المتحدة فيها من أجل المساهمة في تعزيز الاستقرار، اضافةً الى التنسيق القائم بين لبنان وسوريا لمعالجة الوضع على الحدود بين البلدين، ومسائل اخرى ذات اهتمام مشترك



