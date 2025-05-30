اللبنانية الأولى بحثت مع الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة في أعمال الدورة الـ69 للجنة وضع المرأة في نيويورك

استقبلت اللبنانية الأولى نعمت عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان (UNDP) السيدة بليرتا أليكو، بحضور مديرة البرامج في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي السيدة غاييل كيبرانيان.



وخلال اللقاء، أكدت أليكو "أهمية زيارة السيدة الأولى إلى نيويورك ومشاركتها في أعمال الدورة التاسعة والستين للجنة وضع المرأة"، مشيرةً إلى أن "هذه الزيارة ساهمت في تعزيز دعم المجتمع الدولي للبنان، ولا سيما قضايا الفتيات والنساء".



كما تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الجهتين، واستعداد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتنفيذ برامج ونشاطات في إطار خطة عمل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية للسنوات المقبلة.