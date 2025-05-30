الرئيس عون: على القضاة أن يكونوا شركاء كاملين في مسيرة مكافحة الفساد وإحقاق الحق والعدالة

أقسم ثلاثة أعضاء جدد في مجلس القضاء الأعلى اليمين القانونية، وهم القضاة ندى دكروب، حبيب رزق الله، وغادة أبو كروم، أمام رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وذلك بحضور وزير العدل عادل نصار، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود.



وقال ‏الرئيس عون: "على القضاة أن يكونوا شركاء كاملين في مسيرة مكافحة الفساد وإحقاق الحق والعدالة".



ودعا القضاة إلى تحكيم ضمائرهم، والاحتكام إلى القانون، وعدم الرضوخ لأي ضغط أو ترهيب.