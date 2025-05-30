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ورشة عمل لشبكة القطاع الخاص اللبنانيّ واتفاقيتا تعاون بين "الشبكة" ووزارتي السياحة وتكنولوجيا المعلومات
أخبار لبنان
2025-05-30 | 08:47
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ورشة عمل لشبكة القطاع الخاص اللبنانيّ واتفاقيتا تعاون بين "الشبكة" ووزارتي السياحة وتكنولوجيا المعلومات
نظمت "شبكة القطاع الخاص اللبناني" LPSN ورشة عمل بعنوان: "From Policy to Action …. Lebanon works at work" ، برعاية رئيس مجلس الوزراء نواف سلام ممثلا بنائب الرئيس الوزير طارق متري في AVA Venue، وبحضور عدد من الوزراء والنواب المعنيين وفاعليات اقتصادية وسياسية وإعلامية وأعضاء الشبكة.
ووقّعت وزيرة السياحة لورا لحود اتفاقية تعاون بين وزارة السياحة و"شبكة القطاع الخاص اللبناني" كما وقّع وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادة اتفاقية اخرى بين الوزارة و"شبكة القطاع الخاص".
وتحدّثت في الجلسة الرئيسية رئيسة شبكة القطاع الخاص اللبناني ريما فريجي، وقالت: "منذ ثلاث سنوات، وقفنا في هذا المكان للمرة الأولى، ووجّهنا رسالة واضحة إلى النواب: نحن محرّك النمو، نحن القطاع الخاص الذي لا يستسلم. هذه الرسالة لا تزال تعبّر عنّا، لأنها متجذّرة في عزيمتنا، وتشكل الركيزة الأساسية لتمسكنا العميق بهذه الأرض. وفي حزيران 2023، كان لبنان في حالة شلل في ظل غياب تام لرؤية اقتصادية واضحة. وبينما اختارت الحكومة الجمود، اخترنا نحن أن نتحرر من سردية الضحية، فأطلقنا Lebanon Works — حركة وطنية جمعت أصحاب العمل، والمؤسسات التعليمية، والجهات الداعمة، حول هدف واحد: خلق فرص عمل."
وشددت على أن تاريخ كانون الثاني 2025 كان نقطة تحوّل حقيقية مع انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة حاملة معها الكفاءة والانفتاح الجاد على الشراكة مع القطاع الخاص. في المقابل، أشارت فريجي الى أن "الشبكة" تحرّكت بسرعة من خلال الانخراط المباشر مع الوزارات وتقديم مقترحات عملية بُنيت على الخبرات وتُرجمت إلى أفعال، فكانت الأشهر الماضية تحوّلية بكل معنى الكلمة.
واذ اعلنت ان هذه السّنة هي المحطّة المفصلية تحت عنوان "من السياسات إلى التنفيذ: لبنان يعمل"، ختمت فريجي: "رؤيتنا الوطنية واضحة: اقتصاد منتج، فرص عمل حقيقية، وثقة متجددة من كل مواطن ببلده. الطريق إلى هذا الهدف يبدأ بتوحيد الجهود بين القطاع الخاص، أصحاب المهارات، المستثمرين، المانحين، والشركاء الدوليين. لقد أثبتنا بالفعل أن لبنان يعمل… عندما نعمل معًا".
وكان ورشة العمل انطلقت صباحا مع 6 جلسات عمل فرعية حول مختلف القطاعات. وقد تناولت الورشة الأولى "لبنان للجميع"، والتي شاركت فيها وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيّد، وجوب السعي الى تنمية المواهب بغض النظر عن قدرات الفرد الجسدية والذهنية، مع الغوص في التحديات والحلول. أما الجلسة الثانية فكانت عن "الذهب الأخضر" في حضور وزير الزراعة نزار هاني وركّزت على تفعيل الجمعية الوطنية لزيت وزيتون لبنان وإنشاء هوية علامة تجارية والحصول على الشهادات والإعتمادات.
وتطرقت الجلسة الثالثة الى موضوع الرعاية الصحية المنزلية، في حضور رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبدالله. واعتبرت كرؤية وطنية تُفعّل الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال تمكين المرضى من الحفاظ على استقلاليتهم أثناء تلقي الرعاية اللازمة في منازلهم من قبل ممرضين وأطباء. فيما تناولت الجلسة الرابعة رؤية للسياحة في لبنان، بمشاركة الوزيرة لحّود، تقوم على إدارة السياحة بالتعاون مع الوزارة من خلال جمع البيانات عن إشغال الفنادق وتقديم تقارير شاملة عنها تُرسل إلى قاعدة بيانات مركزية تُحلل مختلف المؤشرات وتوفّر معلومات عن اتجاهات الإشغال، تحليل الإيرادات، وديموغرافية السياح.
وفي الجلسة الخامسة، تم التركيز على إنشاء "Gox X" كمركز تعاون لتحويل لبنان مع الوزارة المعنية إلى دولة رقمية تضع المواطن في المقام الأول، وحضرها الوزير شحادة والنواب رازي الحاج، الياس حنكش وطوني فرنجية. وتعرض هذه الجلسة امكانية إنشاء صندوق دعم تكنولوجي وإطلاق مصنع GovX للذكاء الاصطناعي. وتحدّثت الجلسة السادسة، التي حضرها الوزير السابق ناصر ياسين، عن ثروة المياه وخصوصا ان لبنان يتمتع بنسبة هطول أمطار أعلى من أي بلد في الشرق الأوسط، ومع ذلك يواجه أزمة مياه حادة، لذا تمت معالجة مسألة التغير المناخي، البنية التحتية الضعيفة، التلوث، وسوء الإدارة، فضلا عن الحلول موجودة من خلال "مشروع الاقتصاد الدائري"، "الاستراتيجية الوطنية للمياه في لبنان"، و"الذهب الأزرق" كحل مبتكر وشامل للموارد المائية الوطنية.
بعد انتهاء الجلسات، تلت إيمان طبارة مقررات الورشة الأولى "لبنان للجميع"، ونادين خوري عن "الذهب الأخضر"، ومصباح الخطيب عن موضوع الرعاية الصحية المنزلية. أمّا عن قطاع السياحة فتحدث كل من الين كاماكيان ورالف نادر، فيما تلا مقررات الجلسة الخامسة عن "GovX" بول طوق وتحدثّت مايا نعمة عن مقررات الجلسة السادسة حول الثروة المائية.
وأعلن هادي بساط باسم "الشبكة" إطلاق جوائز "Lebanon Works" التي تهدف الى تسليط الضوء على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تساهم في تعزيز الاقتصاد اللبناني. كما شرح اندريه عواد عن المنصة الرقمية الجديدة الخاصة بهذه المبادرة، Lebanon works، التي تعطي مساحة لكل شخص لديه شركة او مؤسسة لعرض أعماله وما يقوم به في لبنان كمبادرة وطنية من أجل لبنان أفضل".
وفي الختام، قدم ميشال زغزغي عرض عن تجربته الشخصية في مجال الأعمال.
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