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جابر: تقدم في المفاوضات مع صندوق النقد ولا ضرائب جديدة
أخبار لبنان
2025-05-30 | 09:11
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جابر: تقدم في المفاوضات مع صندوق النقد ولا ضرائب جديدة
أكد وزير المال ياسين جابر، أن هناك تقدما في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، لافتا الى أن الحكومة تقوم بخطوات إصلاحية في البلد في القطاعات كافة.
ولفت جابر الى أن إصلاح القطاع المصرفيّ والودائع أولوية صندوق النقد الدوليّ، مشددا على أن الخطوات اللازمة تقوم بها الحكومة.
وقال: "في الأسابيع المقبلة سيبدأ المواطن اللبناني بلمس التغييرات التي نقوم بها والمفاوضات تسير بشكل جيد".
وأشار الى أن الاثنين سيكون هناك اجتماع ثانٍ لاستعراض الأرقام وبعد ذلك اجتماع ختاميّ والمفاوضات تسير على مسار جيّد.
وأكد جابر ألا ضرائب جديدة ستفرض بل حسن جباية للضرائب الحالية.
أخبار لبنان
المفاوضات
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