الرئيس عون عرض مع بري في اجتماع "ممتاز" للأوضاع العامة وترأس اجتماعا أمنيا

عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري للأوضاع العامة في البلاد، واجريا تقييما للانتخابات البلدية والاختيارية في المحافظات كافة.



واطلع الرئيس عون رئيس المجلس على نتائج زياراته الى الخارج واللقاءات التي عقدها مع قادة الدول التي زارها.

كما تم بحث إمكانية فتح دورة استثنائية لمجلس النواب. واستأثر الوضع في الجنوب على حيز من اللقاء لا سيما لجهة طلب لبنان التمديد للقوة الدولية.



وبعد اللقاء اكتفى الرئيس بري بالقول: "كان اللقاء ممتازا".



اجتماع امني



على صعيد آخر، ترأس الرئيس عون اجتماعا امنيا بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، حضره وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، قائد الجيش العماد رودولف هيكل، مدير المخابرات العميد طوني قهوجي والمستشار الأمني والعسكري لرئيس الجمهورية العميد أنطوان منصور، خصص للبحث في الأوضاع الأمنية في البلاد، ولا سيما الوضع في الجنوب، في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية التي تعرقل استكمال انتشار الجيش اللبناني.



كما درس المجتمعون الإجراءات المتخذة لبدء تنفيذ سحب السلاح من المخيمات الفلسطينية في بيروت، وفق الاتفاق الذي تم التوصل اليه خلال زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الى بيروت الأسبوع الماضي.