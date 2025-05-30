توضيح للخارجية حول زيارة وزير الصحة في لاتفيا

عطفًا على ما نشرته احدى الصحف المحلية حول "خطأ اداري أو بروتوكولي في الخارجية" بالنسبة لزيارة قام بها وزير الصحة في جمهورية لاتفيا، اللبناني الأصل، الدكتور حسام أبو مرعي، مع ما تضمنه ذلك من مغالطات تجافي الحقيقة، أوضحت وزارة الخارجية والمغتربين أنه، وعلى نحو بديهي وحاسم، أن مديرية المراسم فيها قد قامت بترتيب المواعيد الرسمية الخاصة بالوزير الزائر مع المسؤولين اللبنانيين الذين أتاحت جداول مواعيدهم وارتباطاتهم استقباله تزامنًا مع وجود نظيره اللبناني معالي وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين خارج البلاد حيث كانا قد التقيا في جنيف على هامش مشاركتهما في اجتماعات جمعية الصحة العالمية، اضافةً الى زيارته لقيادة اليونيفيل في الجنوب."أما ما نسب زعمًا عن "خطأ بروتوكولي او اداري"، فهو ينطوي على ادلاء مخالف للواقع وللأصول وليس من شأنه أن يمس علاقات التعاون القائمة بين جمهورتي لبنان ولاتفيا التي ترعاها المواثيق الدولية والاتفاقات الثنائية بين البلدين والقائمة على الاحترام المتبادل.