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لقاء أعمال لبناني مصري في غرفة بيروت وجبل لبنان: نقاش الخطوات المطلوبة لتحسين التبادل التجاري
أخبار لبنان
2025-05-30 | 09:58
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لقاء أعمال لبناني مصري في غرفة بيروت وجبل لبنان: نقاش الخطوات المطلوبة لتحسين التبادل التجاري
عقد اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان لقاء أعمال لبناني – مصري بمشاركة الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير محمد شقّير والسفير المصري علاء موسى ووفد كبير من الجمعية المصرية لرجال الأعمال برئاسة فتح الله فوزي، وحشد من رجال الأعمال اللبنانيين من مجلس رجال الأعمال اللبناني المصري.
وجرى في خلال اللقاء، نقاش لمختلف جوانب العلاقات الإقتصادية الثنائية ولاسيما على مستوى التبادل التجاري والتعاون في مجال الإستثمار وفي المشاركة في إعادة إعمار سوريا والخطوات المطلوبة للتقدم على هذه المسارات.
شقير
واعتبر شقير أنه وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي مر فيها لبنان خلال السنوات الست الأخيرة، إلا ان علاقاته الإقتصادية حافظت على مكانتها، لا بل سجلت إندفاعة إستثمارية لبنانية بإتجاه مصر.
وقال شقير: "ما نطمح اليه اليوم، هو التقدم على هذا المسار وعلى مختلف المستويات، من خلال زيادة التبادل التجاري، في هذا الجانب، نتمنى أن نتعاون سوياً من أجل إزالة العوائق من أمام دخول المنتجات اللبنانية التي تتمتع بأعلى درجات الجودة الى السوق المصرية، علماً أن هذه المشكلة مزمنة ولا بد من إيجاد حل جذري لها".
ودعا الشركات المصرية الى الإستثمار في لبنان، خصوصا وان هناك قطاعات عديدة واعدة في مجال الصناعات الغذائية والدواء وتكنولوجيا المعلومات وغيرها، وكذلك للمشاركة في إعادة إعمار البنية التحتية في لبنان، علماً أن الكثير من مشاريع القطاع العام سيتم تلزيمها عبر قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP ومن خلال الـBOT، علماً أنه لدينا إتحاد المستثمرين اللبنانيين برئاسة الصديق جاك صراف، بإمكانه إيجاد رجال أعمال لبنانيين للدخول في شراكة مع الأخوة المصريين في هذه الإستثمارات".
وشدد شقير على ضرورة زيادة التواصل والتنسيق بين القطاع الخاص اللبناني ونظيره المصري، لوضع تصور حول الإمكانيات المتاحة للدخول في أعمال وإستثمارات مشتركة إن كان في لبنان أو مصر أو في المنطقة.
كما لفت الى أنه لا بد من الأخذ بعين الإعتبار أن المنطقة، كلها إبتداءً من المشرق العربي ووصولاً الى الخليج العربي، باتت محط إهتمام العالم، وهناك تسابق بين كبار الشركات العالمية للفوز بالمشاريع، وعلينا توحيد جهودنا لنكون في حلبة المنافسة.
فتح الله فوزي
بدوره، شدد فوزي على أهمية اللقاءات الثنائية بين رجال الأعمال اللبنانيين والمصريين التي من شأنها إنتاج أعمال واقعية، معتبراً أنه اللقاءات مع المسؤولين الحكوميين من شأنها تذليل العقبات، إلا أن العمل والتعاون الحقيقيين هو في اللقاءات الثنائية بين رجال الأعمال في البلدين.
واشار فوزي الى أن الهدف الأساسي للزيارة، هي تعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية بين مصر ولبنان وتذليل العقبات.
السفير علاء موسى
من جهته، أكد موسى أن مصر تثق بلبنان، وأن لدى مصر ثقة كبيرة بالرئيس جوزاف عون وقدراته في المضي قدماً في لبنان، كما أن الحكومة التي يرأسها تمام سلام محملة بإرث ثقيل وهي تقوم بخطوات جيدة.
وأكد موسى ضرورة خلق بيئة مناسبة لزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر ولبنان، كاشفاً عن أنه استضاف بالأمس بعثة صندوق النقد الدولي التي يزور لبنان وهي لديها آمال كبيرة في أن تصل إلى اتفاق مع الحكومة اللبنانية في أقرب وقت ممكن وهو ما سيساعد كثيراً على خلق البيئة المساعدة لجذب الاستثمارات الى لبنان.
أخبار لبنان
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