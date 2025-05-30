الرئيس سلام يتابع قضية الاستاذ الجامعيّ وسام سعادة

اتصل رئيس الحكومة نواف سلام بوزير العدل عادل نصار، في اطار متابعته لقضية الاستاذ الجامعيّ وسام سعادة.



وأكّد "حرصه التام على صون الحريات العامة والخاصة".



واعتبر أنّها "تشكل أحد الأعمدة الأساسية في النظام الديموقراطيّ اللبنانيّ وهي مكرسة في الدستور".



وشدد سلام على "أهمية تطوير الاجراءات القانونية والأمنية بما يتناسب مع المعايير الدولية ومتطلبات دولة القانون".