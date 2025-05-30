الحاج وفيق صفا اجتمع ببلاسخارت... بحث في القرار 1701 والتطورات الراهنة في الجنوب

اجتمع مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في "حزب ‏الله" الحاج وفيق صفا مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين ‏بلاسخارت، للبحث في قرار مجلس الأمن 1701 والتطورات الراهنة في جنوب ‏لبنان.



وتناول اللقاء المستجدات على طول الخط الأزرق والاعتداءات الإسرائيلية ‏المتكررة على لبنان ومخاطر التصعيد المحتمل وضرورة الالتزام والتقيد بالقرار ‏الأمميّ حفاظًا على الاستقرار في المنطقة.‏