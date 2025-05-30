المكتب الاعلاميّ للرئيس سلام: لمشاهدة مقابلته مع قناة سي أن أن بشكل كامل وعدم الاجتزاء منها

دعا المكتب الاعلاميّ لرئيس الحكومة نواف سلام إلى ضرورة مشاهدة مقابلته مع قناة سي أن أن بشكل كامل وعدم الاجتزاء منها ووضعها في سياقات خاطئة.



وجدد الرئيس سلام تأكيد موقفه الواضح أن وحده السلام المقبول هو السلام العادل والشامل المستند إلى مبادرة السلام العربية التي أقرت في بيروت والتي تقوم على حلّ الدولتين.



وأتى ذلك، ردًا على المقاطع المجتزأة عمدًا من المقابلة التي أجراها الرئيس سلام مع قناة سي أن أن والتي يتم ترويجها على بعض وسائل التواصل الاجتماعيّ.



وأكّد المكتب أنّ مواقف الرئيس سلام واضحة ولا تحتمل التأويل أو التحوير وهي أن لبنان يلتزم بالثوابت العربية وأن أي تطبيع لا يمكن أن يأتي إلا بعد قيام الدولة الفلسطينية، وليس مجرد الاتفاق على مسار.