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لبنان يعزّز حضوره الدولي في مجال الصحة الحيوانية عبر المشاركة في الجمعية العمومية لمنظمة WOAH في باريس
أخبار لبنان
2025-05-30 | 13:24
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لبنان يعزّز حضوره الدولي في مجال الصحة الحيوانية عبر المشاركة في الجمعية العمومية لمنظمة WOAH في باريس
في خطوة تعكس التزام لبنان بتطوير منظومته البيطرية وتعزيز التعاون الدولي في مجال الصحة الحيوانية، شاركت وزارة الزراعة اللبنانية في اجتماعات الدورة الثانية والتسعين للجمعية العمومية للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية (WOAH)، التي عُقدت في العاصمة الفرنسية باريس، بوفد رسمي ترأسه مدير عام الوزارة المهندس لويس لحود.
وضم الوفد القائم بأعمال سفارة لبنان في باريس زياد طعّان، ومندوب لبنان لدى المنظمة مدير الثروة الحيوانية الدكتور إلياس إبراهيم، إلى جانب عدد من المسؤولين في مديرية الثروة الحيوانية، وذلك بمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء في المنظمة.
وشكلت هذه المشاركة محطة استراتيجية لتعزيز حضور لبنان في المحافل الدولية ذات الصلة، حيث عقد الوفد اللبناني سلسلة لقاءات تنسيقية على هامش الاجتماعات مع المديرة العامة لمنظمة الصحة الحيوانية الدكتورة ايمانويل سوبيران وعدد من الوفود المشاركة، تم خلالها تبادل المعلومات والخبرات حول أبرز التحديات المشتركة والحالات الوبائية العابرة للحدود، والاطلاع على التجارب الدولية الرائدة في مجال إدارة مخاطر الأمراض الحيوانية.
كما تناولت هذه اللقاءات ملفات حيوية مرتبطة بالتبادل التجاري الزراعي، ولا سيما ما يتعلق بالإجراءات المعتمدة في المحاجر البيطرية. وأُجريت مشاورات بنّاءة مع مسؤولي الحجر البيطري في عدد من الدول، بهدف تسهيل حركة التصدير والاستيراد، وتعزيز الثقة بالمنظومة الصحية اللبنانية من خلال الالتزام بالمعايير الدولية المعتمدة من قبل منظمة WOAH.
وأكد مدير عام وزارة الزراعة المهندس لويس لحود، أن "مشاركة لبنان في هذا المنتدى العالمي تعكس حرص الوزارة على تكريس مبدأ الشراكة والتعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة، والعمل على ترسيخ موقع لبنان كلاعب فاعل في صياغة السياسات الصحية الزراعية على المستويين الإقليمي والدولي، بما يسهم في تعزيز سلامة الثروة الحيوانية ويدعم جهود تطوير قطاعات الإنتاج الحيواني والتبادل التجاري الزراعي".
وتوجّه لحود باسم وزير الزراعة نزار هاني بالشكر إلى المنظمة العالمية للصحة الحيوانية على دعمها المستمر للبنان، ولا سيما في ما يتصل بتطوير البنية الصحية البيطرية وتعزيز قدرات الوزارة في مجال التبادل الزراعي الحيواني مع الدول الشريكة.
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