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الرئيس عون والسيدة الأولى في مزار سيّدة لبنان -حريصا
أخبار لبنان
2025-05-30 | 14:52
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الرئيس عون والسيدة الأولى في مزار سيّدة لبنان -حريصا
زار رئيس الجمهورية جوزاف عون واللبنانية الاولى نعمت عون والعائلة مزار سيدة لبنان للصلاة والتبرك في مناسبة الشهر المريميّ.
واستقبله رئيس المزار الاب فادي تابت وجمهور الآباء.
وقام بزيارة الكنائس واضاءة الشموع.
في نهاية الزيارة قدم الاب الرئيس ايقونة سيدة الارز الأيقونة التي صممها الفنان ربيع صوما خصيصًا لكنيسة سيدة الارز التي سيقدس مذبحها البطريرك مار بشارة بطرس الراعي في السابع عشر من شهر حزيران.
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