جنبلاط في منشور: كفى أوهامًا...

كفى اوهام حول امكانية وقف إطلاق النار في غزة او احتمال تبادل أسرى كون الخطة الاسرائيلية تكمن في التدمير الكامل للقطاع مع اقامة معسكر اعتقال كبير في جنوبه مثل المعتقلات النازية حيث الانسان رقم على طريق التهجير او الإبادة #غزة pic.twitter.com/DamBlZrUxB — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) May 31, 2025

كتب الرئيس السابق للحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط في منشور على "إكس": "كفى أوهامًا حول إمكانية وقف إطلاق النار في غزة أو احتمال تبادل أسرى كون الخطة الإسرائيلية تكمن في التدمير الكامل للقطاع مع اقامة معسكر اعتقال كبير في جنوبه مثل المعتقلات النازية حيث الانسان رقم على طريق التهجير أو الإبادة".