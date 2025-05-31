بري إلتقى سفير الصين في زيارة وداعية

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة سفير الصين تشيان مينجيان في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه كسفير لبلاده لدى لبنان.



وكانت الزيارة أيضًا مناسبة تم خلالها عرض لتطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.