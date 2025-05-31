سلام منح باسم رئيس الجمهورية وسام الإستحقاق اللبناني لمكرمين إثنين من الجامعة الأميركية

أقامت الجامعة الاميركية في بيروت احتفال التخرج السادس والخمسين بعد المئة في حرم الجامعة مساء أمس، ومنح خلاله رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، باسم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وسام الاستحقاق اللبناني من الدرجة الثالثة فضي للمكرمين من أصل لبناني: الدكتور رئيف جحا والدكتور فيليب خوري، تقديرًا لإنجازاتهما.



وعند تقليد سلام الدكتور فيليب خوري وسام الاستحقاق الفضي، قال: "قرر رئيس الجمهورية العماد جوزف عون منحكم وسام الاستحقاق اللبناني الفضي وكلفني وشرفني ان اسلمكم اياه متمنيًا لكم المزيد من التقدم والازدهار".



ثم قلد الدكتور جحا أيضًا وسام الاستحقاق الفضي، قائلا: "قرر رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون منح الدكتور رئيف جحا وسام الاستحقاق اللبناني الفضي وكلفني ان اسلمكم اياه متمنيًا لكم المزيد من النجاح."



