الرئيس عون لرئيس دولة الإمارات: ايفاد البعثة الرسمية عكس الاهتمام الذي أُبدي في دعم لبنان

شكر رئيس الجمهورية جوزاف عون، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد ال نهيان، على ايفاده بعثة رسمية من الإمارات، للاطلاع على حاجات الدولة اللبنانية وأولوياتها.



واتت هذه البعثة ترجمة لنتائج القمة اللبنانية - الاماراتية التي عقدت في ابوظبي قبل شهر، برئاسة مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفيّ عبدالله ناصر لوتاه.



وأكد الرئيس عون، في اتصال هاتفيّ، للشيخ محمد بن زايد أنّ ايفاد هذه البعثة عكس الاهتمام الكبير الذي أُبدي في دعم لبنان ما يؤكد مرة جديدة على عمق العلاقات الأخوية بين الدولتين والشعبين الشقيقين.



وأعرب عن أمله في ان تشكل النتائج التي عادت بها البعثة الاماراتية قاعدة واضحة لحاجات لبنان وللتعاون بين البلدين مستقبلًا.