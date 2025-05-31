قتيل وجريح بحادث اصطدام على اوتوستراد شكا

قضى الجندي في الجيش اللبنانيّ ر.ع. وأصيب آخر ع.خ. إصابة بالغة، بينما كانا على متن دراجة نارية اصطدمت بشاحنة على اوتوستراد شكا، فر سائقها الى جهة مجهولة. ونقل الجندي المصاب الى مستشفى الكورة وحالته خطرة.



وحضرت القوى الامنية وباشرت تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادث.