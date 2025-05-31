وزير الصناعة: النقاش داخل المجلس كان يتمحور حول البنزين لأتفاجأ بأنّه يشمل المازوت أيضًا

لم يرضِ القرارُ الحكوميّ، الذي تناول زيادةَ أسعارِ المحروقات، أي البنزين والمازوت، وزيرَ الصناعة جو عيسى الخوري، الذي اعتبرَ أنّ النقاشَ تناول بشكلٍ خاص البنزين، قبل أن يتبينَ أنه يشمل المازوت أيضًا.



وعليه، طالب باستثناءِ الصناعيين من هذه الزيادة، كي يحافظوا على قدرتِهم التنافسية.