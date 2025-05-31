"كلنا طالعين"… مسيرة ختام الشهر المريمي مع "صوت المحبّة" نحو حريصا

تحت شعار "كلنا طالعين"، تنظّم إذاعة "صوت المحبّة" مسيرتها السنوية الـ25 بمناسبة ختام الشهر المريمي، وذلك اليوم السبت 31 أيار 2025.وتنطلق المسيرة منتصف الليل، الساعة 12:00 ليلاً، من معهد الرسل – جونية، وتتّجه نحو مزار سيّدة لبنان – حريصا، مروراً بأحياء غادير - بكركي - درعون - حريصا وذلك بمشاركة حشود مؤمنة من مختلف الأعمار والمناطق، حاملين الشموع والترانيم تكريماً للعذراء مريم.وتُختتم المسيرة بقدّاس احتفالي يُقام صباح الأحد في بازيليك سيّدة لبنان – حريصا، تعبيراً عن الشكر والابتهال في هذا الشهر المريمي المبارك.ويُنقَل الحدث مباشرة عبر شاشة Charity TV وإذاعة "صوت المحبّة".