احتفال في مزار سيدة لبنان حريصا بنهاية الشهر المريمي

احتفل مزار سيدة لبنان حريصا بنهاية الشهر المريمي، حيثُ غصَّ بالجموع للمشاركة في هذا اليوم، وحضر المؤمنون من كل لبنان للمشاركة والصلاة.



وجمعت مسيرة الشموعِ والترانيم، المؤمنينَ من مختلف الأعمار والمناطق، في مشهد يُجسّد الشكر والابتهال للعذراء مريم في ختام هذا الشهر المبارك.



وككل عام، تُنظَّمُ في الحادي والثلاثين من أيار مسيرات صلاة إلى سيدة لبنان، حيث يختار العديد من المؤمنين زيارتها سيراً على الأقدام، كما تُنظم مسيرات صلاة في معظم المناطق لتكريم السيدة العذراء.