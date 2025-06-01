الرئيس عون غادر بيروت صباح اليوم متوجهاً الى العراق

غادر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بيروت صباح اليوم، متوجهاً الى العراق تلبية لدعوة رسمية وجهها اليه نظيره العراقي عبد اللطيف رشيد، يرافقه المدير العام للامن العام اللواء حسن شقير وعدد من المستشارين.



وسيبحث الرئيس عون مع الرئيس رشيد ورئيس الحكومة العراقي محمد شياع السوداني، العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، والتعاون اللبناني العراقي القائم على مختلف المستويات، اضافة الى الاوضاع على الساحة الاقليمية.