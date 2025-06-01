فيفيان شمص غادرت ولم تعُد...لمن يعرف عنها شيئًا

عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة:



فيفيان وسام شمص (مواليد عام 1997، لبنانية)

التي غادرت منزلها الكائن في بلدة الكنيسة- بعلبك بتاريخ 21-05-2025، إلى جهة مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.



لذلك، يُرجى من الذين لديهم أيّة معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بمخفر دير الأحمر في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 320014-28، للإدلاء بما لديهم من معلومات.