إنتهاء الجولة الأولى من إنتخابات نقابة أطباء لبنان في بيروت... هذه الأسماء الفائزة

انتهت الجولة الاولى من الانتخابات الجارية في نقابة اطباء لبنان في بيروت لانتخاب ثمانية اعضاء لمجلس النقابة واربعة لصندوق التأمين والاعانة وثلاثة لصندوق التقاعد .واثنين للمجلس التأديبي.وقد فاز في عضوية المجلس كل من الدكتور:- الياس شلالا- حسن بسام- هنري فاخوري- محمد حاسبيني- فيليب يونس- بسام عليق زهير عمر- جورج عسافولصندوق التأمين والاعانة:- جو الراس- محمد على حوماني- رفيق سليم نمر عز الدينالمجلس التأديبي:- انطوان كاشي- مؤنس كلاكشصندوق التقاعد:- كريكور اجيديان- عماد صوان- علي مشيك.وفاز بالتزكية كل من الدكتور مروان الزغبي، وخمد الموسوي لمنصب مساعد مراقب عام صندوق التقاعد.وتعود صانديق الاقتراع لتفتح مجددًا بين الساعة الرابعة والسابعة مساءً لانتخاب النقيب.