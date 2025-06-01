الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حفل خاص
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

فريق "الأشغال" كشف على الحفرة الموجودة على الطريق الدولية في صوفر لاتخاذ الإجراءات اللازمة

أخبار لبنان
2025-06-01 | 10:21
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
فريق &quot;الأشغال&quot; كشف على الحفرة الموجودة على الطريق الدولية في صوفر لاتخاذ الإجراءات اللازمة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
فريق "الأشغال" كشف على الحفرة الموجودة على الطريق الدولية في صوفر لاتخاذ الإجراءات اللازمة

اعلن المكتب الإعلامي لوزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني في بيان أنه "بناءً لتوجيهات وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، قام الفريق الفني التابع للوزارة بالكشف على الحفرة الموجودة على الطريق الدولية في صوفر لاتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظًا على السلامة العامة". 

وأشار البيان إلى أن ذلك "يأتي في إطار العمل المستمر الذي تقوم به وزارة الاشغال العامة والنقل لمعالجة الاماكن التي تشكل خطرًا على السلامة العامة المرورية".

أخبار لبنان

"الأشغال"

الحفرة

الموجودة

الطريق

الدولية

لاتخاذ

الإجراءات

اللازمة

LBCI التالي
بري لـ«الشرق الأوسط»: تكليف لجنة لإعداد طلب التجديد لـ«يونيفيل»
احتفال في مزار سيدة لبنان حريصا بنهاية الشهر المريمي
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
12:00

إيران: سنتخذ "التدابير المناسبة" ردا على أي محاولة لاتخاذ إجراء ضد طهران في اجتماع محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية

LBCI
أخبار دولية
2025-05-12

رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية: سنتخذ الإجراءات اللازمة للمضي نحو دولة خالية من الإرهاب

LBCI
آخر الأخبار
2025-04-09

التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين مركبة ودراجة نارية محلة صوفر - الطريق العام

LBCI
آخر الأخبار
2025-05-30

وزير المال: إصلاح القطاع المصرفيّ والودائع أولوية صندوق النقد الدوليّ والخطوات اللازمة نقوم بها

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
11:26

عون زار مقر البطريركية الكلدانية في العراق وعرض مع البطريرك ساكو أهمية الحفاظ على التنوع الروحي والثقافي في المنطقة

LBCI
أخبار لبنان
11:05

جنبلاط: القرارات المتسرعة قد تعيد البلاد إلى دوامة نحن بغنى عنها

LBCI
اقتصاد
11:01

كتاب من المالية إلى شركات تحويل الأموال لتحصيل الرسوم والضرائب من المكلفين

LBCI
أمن وقضاء
09:47

الجيش: هدم معامل لتصنيع الكبتاغون ودهم منازل مطلوبين وتوقيف أشخاص في مناطق مختلفة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2025-04-08

استيقظ وهو يتحدث لغة مختلفة... ما حصل مع هذا المراهق صادم والسبب: عملية جراحية!

LBCI
اقتصاد
2025-04-29

انخفاض في أسعار المحروقات...

LBCI
خبر عاجل
2025-05-01

غارة ثانية استهدفت دراجة نارية في ميس الجبل

LBCI
أخبار لبنان
2025-05-30

برنامج الإدارة الاستراتيجية وإدارة الأزمات بقيادة كارلوس غصن في جامعة الروح القدس... تجربة تعليمية فريدة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
15:46

احتفال في مزار سيدة لبنان حريصا بنهاية الشهر المريمي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

وزير الخارجية السعودية يؤم المصلّين في جامع بني أمية الكبير...

LBCI
حال الطقس
13:40

اليكم حال الطقس في الايام المقبلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

تأهل لبنان ضمن Top 20 في حفلة انتخاب ملكة جمال العالم 2025

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

الشعاع الحديدي... سلاح سري استخدمته اسرائيل لمسيرات حزب الله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

بين الاعتراف والإنكار: هل يُعيد حزيران رسم خريطة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الطويل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

بين وفيق صفا وبلاسخارت... ملف خفي خلف الصورة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

مسألة نزع السلاح قُبيل زيارة مورغان اورتاغوس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

الاستثمارات الأجنبية تتدفق إلى سوريا وتغيب عن لبنان… والنظام السياسيّ يحدّد الاتجاه

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
15:29

بسبب عرض فني مثير للجدل... توتر في الميناء - طرابلس (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
08:21

عطلة المدارس والثانويات والمهنيات لمناسبة عيد الأضحى...

LBCI
موضة وجمال
12:02

ملكة جمال العالم لعام 2025... من تايلند!

LBCI
أخبار لبنان
03:38

القناة 14 الاسرائيلية: نائبة المبعوث الخاص الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس ستغادر منصبها قريبًا

LBCI
أخبار لبنان
08:35

إنتهاء الجولة الأولى من إنتخابات نقابة أطباء لبنان في بيروت... هذه الأسماء الفائزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

بين وفيق صفا وبلاسخارت... ملف خفي خلف الصورة

LBCI
أمن وقضاء
09:47

الجيش: هدم معامل لتصنيع الكبتاغون ودهم منازل مطلوبين وتوقيف أشخاص في مناطق مختلفة

LBCI
حال الطقس
01:25

طقس ربيعي معتدل حتى الخميس... والحرارة ترتفع مجددًا نهاية الأسبوع

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More