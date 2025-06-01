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فريق "الأشغال" كشف على الحفرة الموجودة على الطريق الدولية في صوفر لاتخاذ الإجراءات اللازمة
أخبار لبنان
2025-06-01 | 10:21
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فريق "الأشغال" كشف على الحفرة الموجودة على الطريق الدولية في صوفر لاتخاذ الإجراءات اللازمة
اعلن المكتب الإعلامي لوزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني في بيان أنه "بناءً لتوجيهات وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، قام الفريق الفني التابع للوزارة بالكشف على الحفرة الموجودة على الطريق الدولية في صوفر لاتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظًا على السلامة العامة".
وأشار البيان إلى أن ذلك "يأتي في إطار العمل المستمر الذي تقوم به وزارة الاشغال العامة والنقل لمعالجة الاماكن التي تشكل خطرًا على السلامة العامة المرورية".
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