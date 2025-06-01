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جنبلاط: القرارات المتسرعة قد تعيد البلاد إلى دوامة نحن بغنى عنها

أخبار لبنان
2025-06-01 | 11:05
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جنبلاط: القرارات المتسرعة قد تعيد البلاد إلى دوامة نحن بغنى عنها
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جنبلاط: القرارات المتسرعة قد تعيد البلاد إلى دوامة نحن بغنى عنها

كتب الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر منصة "إكس": "القرارات المتسرعة قد تعيد البلاد إلى دوامة نحن بغنى عنها، لذا افضل الاصلاح الجدي والمدروس".

أخبار لبنان

القرارات

المتسرعة

البلاد

دوامة

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