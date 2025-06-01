جنبلاط: القرارات المتسرعة قد تعيد البلاد إلى دوامة نحن بغنى عنها

كتب الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر منصة "إكس": "القرارات المتسرعة قد تعيد البلاد إلى دوامة نحن بغنى عنها، لذا افضل الاصلاح الجدي والمدروس".