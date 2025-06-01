عون زار مقر البطريركية الكلدانية في العراق وعرض مع البطريرك ساكو أهمية الحفاظ على التنوع الروحي والثقافي في المنطقة

اختتم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون زيارته الرسمية الى العراق بلقاء بطريرك الكلدان الكاثوليك في العراق والعالم مار لويس روفائيل الأول ساكو في مقر البطريركية في بغداد.



وكان البطريرك ساكو في استقبال الرئيس عون على مدخل البطريركية، مع عدد من الكهنة والراهبات وموظفي البطريركية، وقدمت فتاة باقة ورد الى رئيس الجمهورية، قبل ان يدخل الجميع الى غرفة عقد فيها لقاء في حضور اعضاء الوفد اللبناني المرافق، تناول أوضاع الطائفة الكلدانية في كل من العراق ولبنان، والدور الذي تضطلع به في الحفاظ على التنوع الروحي والثقافي في المنطقة، إضافةً إلى شؤون الجاليات اللبنانية والعراقية في البلدين.



وابدى البطريرك ساكو تفاؤله بعودة لبنان الى طبيعته بعد الازمات التي عاشها، مبديًا تأييده الاهداف التي وضعها الرئيس عون للنهوض بالبلد، منذ انتخابه رئيسًا للجمهورية، وخصوصًا في مسألة حصر السلاح في يد الدولة ومكافحة الفساد والوقوف في وجه الارهاب، وقال: "نأمل ان تعيدوا لبنان الى سابق عهده، لان لبنان نموذج يحتذى به، ولنا كل الامل في الدولة والحكومة الجديدة" .



وتطرق البطريرك ساكو الى مخاطر التعصب الطائفي والخطابات المتطرفة التي دخلت حتى الى الجامعات، والذي تغذيه لظروف التي نشهدها، ومنها مثلًا المأساة في فلسطين وغيرها، مشددًا على ان "لا علاقة للارهابيين والمتعصبين بالدين أكان مسيحيًا ام مسلمًا، فالايمان بالله يخالف كل هذه الممارسات" .



واستذكر احدى زياراته للمرجع السيد السيستاني الذي شدد على ان الارهاب والفساد هو من المحرمات.



ودعا الى "ترسيخ الوجود المسيحي في الشرق الاوسط، وتأمين بيئة حاضنة تساعد على هذا الهدف من خلال الدعم المعنوي والسياسي، وان هذا ما لمسه من البابا الجديد لاوون الرابع عشر".



وشكر الرئيس عون البطريرك ساكو، مشددًا على اهمية هذا الصرح البطريركي. واشار الى ان "الدولة هي التي تحمي الطوائف وليس العكس، والى اهمية التعدد وصون الحريات انما تحت سقف الدولة، فالاختلاف مسموح ولكن ليس الخلاف". وشدد على "اهمية التنوع الديني في لبنان وغناه، وما يمكن ان يقدمه من اهمية للتفاعل والتعايش بين الاديان والشعوب".



ثم تحدث عن تجربة لبنان مع الارهاب، والانتصار الذي حققه على تنظيم "داعش"، داعيًا الى "وجوب الابقاء على اليقظة والحذر من هذا التنظيم وكل التنظيمات الارهابية والاجرامية لمنع عودتها وتوسعها".



وشدد الرئيس عون كذلك على ان "مسيرة الدولة في مكافحة الفساد بدأت، وان لا مستحيل طالما توافرت الارادة". كما تطرق الى المخاطر التي تصيب المجتمعات ومنها المخدرات التي تضرب العائلات، وباتت منتشرة وفي متناول كل الفئات الاجتماعية الفقيرة منها والغنية، وهو ما يفتك بالعائلات ويفكك المجتمعات. ولفت الى الخطوات التي قامت وتقوم بها الاجهزة الامنية للحد من هذه الآفة، والتي لم تقض عليها انما خففت الكثير من تأثيرها، واصفًا هذه المواجهة بأنها "حرب طويلة" انما لا يجب التوقف عن خوضها.