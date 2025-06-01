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جنبلاط جال على المدينة الكشفية في عين زحلتا

أخبار لبنان
2025-06-01 | 14:38
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جنبلاط جال على المدينة الكشفية في عين زحلتا
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جنبلاط جال على المدينة الكشفية في عين زحلتا

زار رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" النائب تيمور جنبلاط، يرافقه وكيل داخلية الشوف الدكتور عمر غنام وعدد من الحزبيين من معتمدية العرقوب، أرض مخيم Eagles Comeback – The Path to في المدينة الكشفية – عين زحلتا.

وقد جال النائب جنبلاط والوفد المرافق بين النشاطات واطلع على أجواء التحدي والريادة، برفقة القائد العام لجمعية الكشاف التقدمي القائد زاهر العنداري والمفوض العام القائد مكرم شرف الدين، إلى جانب أعضاء القيادة العامة والمفوضية العامة.

وختمت الزيارة بلقاء جمع النائب جنبلاط مع الحزبيين وأعضاء القيادة العامة والمفوضية العامة، حيث جرى نقاش حول الخطة السنوية ورزنامة الأنشطة.

وقد أثنى النائب جنبلاط على جهود الجمعية وقيادتها، مشيدًا بـ"التنظيم العالي للمخيم وبالدور الريادي الذي تؤديه الكشاف التقدمي في تعزيز روح القيادة والانتماء".

 

أخبار لبنان

المدينة

الكشفية

زحلتا

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