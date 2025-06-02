جنبلاط: هل تتجه البشرية إلى الغرق من جديد؟

تساءل الرئيس السابق للحزب التقدميّ الاشتراكيّ وليد جنبلاط، ما إذا كانت البشرية تتجه إلى الغرق من جديد في غمار الحروب والفوضى في كل مكان.

وكتب على منصة “اكس: “هل ان أبواب الحوار أُقفلت إلى غير رجعة ولم يعد للعقل مكان لتنظيم العلاقات البشرية والدولية وهل من الضروريّ العودة إلى الطوفان نوح”.