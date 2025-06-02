رئيس الجمهورية بحث مع الدويهي مسار تنفيذ القرار 1701

بحث رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع النائب ميشال الدويهي، مسار تنفيذ آلية القرار 1701، وانتظارات اللبنانيين في ما يتعلّق ببناء الدولة والمؤسسات. كما تناول البحث الإصلاحات المالية والاقتصادية وضرورة الإسراع في تنفيذها.