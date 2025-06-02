سلام في ذكرى سمير قصير: حمل همّ الحرية والديموقراطية في وجه الاستبداد والوصاية

كتب رئيس الحكومة نواف سلام على منصة "إكس": "في مثل هذا اليوم قبل عشرين سنة، نجحوا في اغتيال جسد سمير قصير، لكن كلمته بقيت.

واليوم أستعيد صوت سمير قصير وفكره وقلمه. هو الذي حمل همّ الحرية والديموقراطية في وجه الاستبداد والوصاية، وكتب بجرأة من يعرف أن الحقيقة لا تُهادِن.

وفي ذكراك أقول لك ان كلماتك في "تاريخ بيروت" واهلها تحرس مدينتنا. وان ياسمين دمشق قد فاح. أما فلسطين التي عشقت، فدمها يهدر من غزة إلى جنين. لكن الأمل يكبر كل يوم مع مئات الآلاف الذين يملأون عواصم العالم رافعين علمها".