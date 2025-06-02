سفير لبنان لدى الإمارات للـLBCI: هناك حماسة لدى الإماراتيين للاستثمار في لبنان

أكّد سفير لبنان لدى الإمارات فؤاد دندن، وجود حماسة لدى الإماراتيين للاستثمار في لبنان، لافتًا إلى أنّ الإمارات تمتلك مشاريع كثيرة تنهض بلبنان.

وشدّد في حديث للـLBCI، على أنّ الأسباب كلّها لاتخاذ قرار منع سفر الإماراتيين إلى لبنان أُزيلت.

وأشار إلى أنّ حجوزات الطائرات المتجهة إلى لبنان صيفًا امتلأت وأنّ رفع منع سفر الإماراتيين إلى لبنان فتح طريقًا امام آفاق جديدة في العلاقات بين البلدين.

وقال دندن: “منذ لحظة تسلُّم الرئيس جوزاف عون مهامه وتشكيل الحكومة الجديدة زرتُ لبنان وتواصلتُ معهم وقد أعطوني توجيهات للعمل على إزالة الأسباب التي كانت تحول دون عودة السفر إلى لبنان واليوم الوضع الأمني طبيعي والدولة موجودة على كامل الأراضي اللبنانية”.