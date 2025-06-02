الراعي افتتح أعمال مؤتمر اساقفة الابرشيات المارونية

افتتح البطريرك المارونيّ الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، أعمال المؤتمر السابع لأساقفة الأبرشيات المارونية خارج النطاق البطريركيّ، الذي انعقد في بكركي، بعنوان:" الابرشيات المارونية خارج النطاق البطريركي علامات رجاء في قلب الكنيسة المارونية”.

وقال الراعي:"موضوع المؤتمر واضح، وما يطمئننا أن شعبنا الذي يهاجر هناك من يلاقيه ويحتضنه في الخارج، حيث توجد رعايا وأبرشيات منظمة تستقبله، اضافة الى مطارنة محبين يقومون بواجباتهم كاملة، واشكركم جميعا على احتضانكم لأبنائنا، وهذا يدل على أن كل ابرشية من ابرشياتنا في الخارج هي علامة رجاء وأمل وارتياح للكنيسة ولشعبنا”.

ولفت إلى أنّ "في بعض الابرشيات هناك حاجة لكهنة ليقوموا بعملهم كاملا، لذلك على الكنيسة المحلية في لبنان واجب إرسال الكهنة الذين هم القوة بيد الأسقف، وفي هذا المؤتمر يجب أن نعالج هذه المواضيع بكل جوانبها".

ثم عرض الأمين العام الأب كلود ندره للانجازات والأهداف والمقررات التي تحققت في المؤتمر السادس الذي انعقد في اوستراليا في العام 2023.

بعدها بدأت جلسات عمل المؤتمر المغلقة التي تستمر ليومين، على ان يصدر في نهايته البيان الختامي ويتضمن المقررات والتوصيات والمواضيع التي تم بحثها.