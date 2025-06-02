فضل الله: معالجة مالية الدولة لا تتم على حساب المواطنين

لفت النائب حسن فضل الله إلى أنّ الحكومة “عاجلت المواطنين بضريبة جديدة”، “متمثّلة بزيادة الأعباء المعيشية، بدل أن تسارع إلى معالجة قضايا المواطنين المعيشية الملحة”.

وقال: “فبعدما انتظر المواطنون تأمين الكهرباء ٢٤/٢٤ كما وعد الذين تولوا حقيبتها، وتخفيض الفاتورة المعيشية اليومية، سيكون للمواطنين جدول أسعار جديد للمحروقات كل اسبوع، وفواتير مرتفعة في السلع المختلفة، وخصوصا فاتورة الكهرباء بشقيها الرسمي والخاص”.

وأضاف: “ترقب الناس خطوات اصلاحية في اعتماد الكفاءة في التعيينات، ومكافحة الفساد، واستعادة أموال المودعين، ووعود كثيرة، ولكن بعد إثارة الغبار الاعلاميّ بالمواقف السياسية المناقضة للبيان الوزاري، جاءت باكورة انجازات الحكومة بتسديد ضربة إلى جيوب الناس في توقيت أحوج ما يكون فيه اللبنانيون إلى قرارات تخفف عنهم بدل زيادة معاناتهم”.

وندّد بهذه الزيادة، مشيرًا إلى أنّ معالجة مالية الدولة لا تتم على حساب المواطنين.