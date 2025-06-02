الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
كريستال
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

عون تسلم من وفد مهرجان "الزمن الجميل" دعوة للمشاركة في إحتفال: قطار بناء الدولة إنطلق ولن يتمكن أحد من إيقافه

أخبار لبنان
2025-06-02 | 09:58
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
عون تسلم من وفد مهرجان &quot;الزمن الجميل&quot; دعوة للمشاركة في إحتفال: قطار بناء الدولة إنطلق ولن يتمكن أحد من إيقافه
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
عون تسلم من وفد مهرجان "الزمن الجميل" دعوة للمشاركة في إحتفال: قطار بناء الدولة إنطلق ولن يتمكن أحد من إيقافه

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا بعد ظهر اليوم رئيس مهرجان "الزمن الجميل" الدكتور هراتش ساغبزاريان، مع وفد من أعضاء اللجنة المنظمة ضم الفنانين والإعلاميين: صلاح تيزاني (أبو سليم)، وفاء طربيه، احمد العشي، سعاد قاروط العشي، مي متى، جاندارك أبو زيد فياض، زاهي وهبي، طوني ابي كرم، خالد السيد والفيرا يونس.

ووجه ساغبزاريان دعوة الى الرئيس عون واللبنانية الاولى نعمت عون لحضور الاحتفال الذي سيقام الاحد في 29 الحالي في كازينو لبنان، لتكريم دفعة جديدة من الفنانين والممثلين الذين اختارتهم اللجنة المنظمة تقديرًا لعطاءاتهم الفنية، مشيرًا الى ان هذا التكريم هو "فعل تقدير لفنانين كبار أعطوا للفن اللبناني والعربي قيمة كبيرة، وكانت حياتهم الفنية حافلة بالنجاحات". ولفت الى ان "هذا التقليد السنوي لم يتوقف على رغم الظروف الصعبة التي مر بها لبنان، وصار معلمًا من المعالم السياحية والفنية في لبنان، وموعدًا مع الفرح والسعادة والوفاء".

وشرح للرئيس عون عمل اللجنة والمعايير التي تعتمدها لاختيار المكرمين، شاكرًا الدعم الذي يقدمه رئيس الجمهورية للفنانين والفنانات، لا سيما منهم من تقدموا في العمر.

وتحدث عدد من أعضاء اللجنة مشيدين بمواقف الرئيس عون الوطنية ورعايته لاهل الفن والثقافة، منوهين بالجهد الذي يبذله سنويًا رئيس مهرجان "الزمن الجميل" لابراز هذا الحدث الفني المميز.

ورحب الرئيس عون بأعضاء الوفد، منوها بـ"تكريم عمالقة الفن في لبنان الذين من المفترض ان تكرمهم الدولة وتهتم بهم"، لافتًا الى ان "هذه الوجوه التي انطبعت في اذهان اللبنانيين والعرب، لا يمكن ان ينساها احد".

وطمأن الرئيس عون أعضاء الوفد الى ان "قطار بناء الدولة انطلق ولن يتمكن احد من إيقافه"، مشيدًا بجهود رئيس المهرجان وبمبادراته المميزة.

وتحول اللقاء الى محطات استعاد فيها رئيس الجمهورية والحاضرون محطات من الانتاجات الفنية للفنانين والفنانات المحفورة في ذاكرة اللبنانيين والعرب، والذين تابعوا بشغف المسلسلات والاعمال الفنية التي شارك فيها هؤلاء الفنانون.

أخبار لبنان

مهرجان

"الزمن

الجميل"

للمشاركة

إحتفال:

الدولة

إنطلق

يتمكن

إيقافه

LBCI التالي
طقس رطب جدًا ومعتدل يستمر لغاية الأربعاء
توقيف مطلوب في عكار بجرم حيازة أسلحة وإطلاق نار
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-04-20

عون من بكركي: المواضيع الخلافية لا تناقش في الإعلام وقطار قيامة الدولة انطلق

LBCI
أخبار لبنان
2025-05-05

وزير الإعلام تسلّم دعوة للمشاركة في مؤتمر في طرابس

LBCI
أخبار دولية
2025-04-27

الرئيس السوري يتسلم دعوة رسمية من العراق للمشاركة في القمة العربية

LBCI
أخبار لبنان
2025-04-25

الرئيس عون تسلم دعوة من الرئيس العراقي لحضور القمة العربية المقبلة في بغداد

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

إضاءة صخرة الروشة في صرخة بيئية... إليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

لبنان تحت وطأة البلاستيك... حكاية قديمة تستدعي حلولًا فعالة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

ملكة جمال لبنان ندى كوسا عادت إلى لبنان... ونصيحة منها لكل صبية تحلم بالتاج

LBCI
اقتصاد
13:32

مؤتمر يجمع خبراء دوليين وخبراء من الاغتراب لبحث سبل التحول الرقمي ينطلق الثلاثاء

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-05-11

العمل الاسرائيليّ يستمر على خطين: استعادة الأسرى من غزة وتحديد مستقبل القطاع

LBCI
موضة وجمال
2025-05-31

ندى كوسا في إطلالة ملوكية ضمن حفل انتخاب ملكة جمال العالم لعام 2025 (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

في السوق اللبنانية أدوية مزورة ومهربة ومغشوشة وصفحات تبيعك أونلاين…

LBCI
أخبار لبنان
2025-06-01

حاكم مصرف لبنان في الرابطة المارونية: المعالجة تحتاج تعاون السلطات ودعمًا دوليًا ضمن حلول وطنية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

إضاءة صخرة الروشة في صرخة بيئية... إليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

لبنان تحت وطأة البلاستيك... حكاية قديمة تستدعي حلولًا فعالة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

ملكة جمال لبنان ندى كوسا عادت إلى لبنان... ونصيحة منها لكل صبية تحلم بالتاج

LBCI
اقتصاد
13:32

مؤتمر يجمع خبراء دوليين وخبراء من الاغتراب لبحث سبل التحول الرقمي ينطلق الثلاثاء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

بين وزير المال وصندوق النقد... لا انفاق من خارج الموازنة وللتدقيق في كل مؤسسات الدولة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

ما بعد الإنتخابات البلدية: من التصويت إلى الرقابة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

في السوق اللبنانية أدوية مزورة ومهربة ومغشوشة وصفحات تبيعك أونلاين…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

لقاء "بارد" في عين التينة بين بري وسلام.. وتشديد على التزام سلام بالبيان الوزاري

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

بورصة دمشق تنطلق من جديد: سوريا تعود إلى الخارطة المالية الإقليمية والدولية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اسرار
23:50

أسرار الصحف المحلية ٢-٦-٢٠٢٥

LBCI
صحف اليوم
00:04

مصدر “الأنباء الكويتية”: لقاءات عراقجي في بيروت تحمل طابعًا مزدوجًا

LBCI
صحف اليوم
00:19

مصادر "الأنباء الإلكترونية”: عراقجي سيطلب من الحزب إبداء ليونة في مفاوضاته مع الحكومة بخصوص السلاح

LBCI
خبر عاجل
06:06

الرئيس سلام من عين التينة: “تارك مكان كبير” للودّ مع الحاج محمد رعد والحزب وأبوابي مفتوحة أين ما كان في البيت أو في السراي

LBCI
أخبار لبنان
00:11

جنبلاط: هل تتجه البشرية إلى الغرق من جديد؟

LBCI
أخبار دولية
15:39

زيلينسكي يشيد بالعملية "العبقرية" التي استهدفت قواعد جوية روسية

LBCI
فنّ
04:55

هيفاء وهبي تخطف قلوب محبيها خلال تكريمها في ألمانيا (فيديو)

LBCI
موضة وجمال
08:40

بعد تمثيل وطنها بأجمل صورة عالمياً... ندى كوسا تعود إلى لبنان: "تجربة لا تُنسى" (صورة)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More