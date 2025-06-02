عون تسلم من وفد مهرجان "الزمن الجميل" دعوة للمشاركة في إحتفال: قطار بناء الدولة إنطلق ولن يتمكن أحد من إيقافه

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا بعد ظهر اليوم رئيس مهرجان "الزمن الجميل" الدكتور هراتش ساغبزاريان، مع وفد من أعضاء اللجنة المنظمة ضم الفنانين والإعلاميين: صلاح تيزاني (أبو سليم)، وفاء طربيه، احمد العشي، سعاد قاروط العشي، مي متى، جاندارك أبو زيد فياض، زاهي وهبي، طوني ابي كرم، خالد السيد والفيرا يونس.



ووجه ساغبزاريان دعوة الى الرئيس عون واللبنانية الاولى نعمت عون لحضور الاحتفال الذي سيقام الاحد في 29 الحالي في كازينو لبنان، لتكريم دفعة جديدة من الفنانين والممثلين الذين اختارتهم اللجنة المنظمة تقديرًا لعطاءاتهم الفنية، مشيرًا الى ان هذا التكريم هو "فعل تقدير لفنانين كبار أعطوا للفن اللبناني والعربي قيمة كبيرة، وكانت حياتهم الفنية حافلة بالنجاحات". ولفت الى ان "هذا التقليد السنوي لم يتوقف على رغم الظروف الصعبة التي مر بها لبنان، وصار معلمًا من المعالم السياحية والفنية في لبنان، وموعدًا مع الفرح والسعادة والوفاء".



وشرح للرئيس عون عمل اللجنة والمعايير التي تعتمدها لاختيار المكرمين، شاكرًا الدعم الذي يقدمه رئيس الجمهورية للفنانين والفنانات، لا سيما منهم من تقدموا في العمر.



وتحدث عدد من أعضاء اللجنة مشيدين بمواقف الرئيس عون الوطنية ورعايته لاهل الفن والثقافة، منوهين بالجهد الذي يبذله سنويًا رئيس مهرجان "الزمن الجميل" لابراز هذا الحدث الفني المميز.



ورحب الرئيس عون بأعضاء الوفد، منوها بـ"تكريم عمالقة الفن في لبنان الذين من المفترض ان تكرمهم الدولة وتهتم بهم"، لافتًا الى ان "هذه الوجوه التي انطبعت في اذهان اللبنانيين والعرب، لا يمكن ان ينساها احد".



وطمأن الرئيس عون أعضاء الوفد الى ان "قطار بناء الدولة انطلق ولن يتمكن احد من إيقافه"، مشيدًا بجهود رئيس المهرجان وبمبادراته المميزة.



وتحول اللقاء الى محطات استعاد فيها رئيس الجمهورية والحاضرون محطات من الانتاجات الفنية للفنانين والفنانات المحفورة في ذاكرة اللبنانيين والعرب، والذين تابعوا بشغف المسلسلات والاعمال الفنية التي شارك فيها هؤلاء الفنانون.