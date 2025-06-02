سلام إستقبل العريضي وعرض مع حيدر والنابلسي موضوع مسح أضرار العدوان على لبنان

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، بعد ظهر اليوم، في السرايا الكبيرة، الوزير السابق غازي العريضي، وعرض معه التطورات السياسية الراهنة.



واجتمع سلام مع رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر، في حضور الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة العميد بسام النابلسي، وتناول البحث موضوع مسح الأضرار التي خلفها العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان.