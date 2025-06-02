رعد: شكرا لود رئيس الحكومة وسنلاقيه بأقرب وقت وندلي برأينا في ما نراه مصلحة لشعبنا وبلدنا

علق رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد على تصريح رئيس الحكومة نواف سلام من عين التينة بالقول: "شكرا لودّ دولة رئيس الحكومة وسنلاقيه في أقرب وقت وندلي برأينا في ما نراه مصلحةً لشعبنا وبلدنا".