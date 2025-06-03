الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
22
o
الجنوب
24
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
25
o
متن
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
22
o
الجنوب
24
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"الجمهورية القوية" تطالب بوقف قرار المنح العسكرية وتعلن الطعن به أمام مجلس شورى الدولة
أخبار لبنان
2025-06-03 | 02:15
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
"الجمهورية القوية" تطالب بوقف قرار المنح العسكرية وتعلن الطعن به أمام مجلس شورى الدولة
عقد تكتل "الجمهورية القوية" والهيئة التنفيذية لـ"القوات اللبنانية" اجتماعاً برئاسة سمير جعجع، استعرض خلاله قرار مجلس الوزراء رقم 6/2025 الصادر بتاريخ 29/5/2025، والقاضي بإعطاء منحة مالية شهرية للعسكريين اعتباراً من 1/7/2025، مع إحالة مشروع قانون معجّل لفتح اعتماد إضافي لتغطيتها، وباعتماد أسعار محروقات محددة، ما انعكس سلباً على الاقتصاد.
أبدى المجتمعون الملاحظات التالية:
ضرورة شمول المنح كل الأسلاك الإدارية والعسكرية، حفاظاً على هيكلية الدولة.
رفض فرض ضرائب جديدة خارج خطة مالية شاملة، مع التذكير بهدر مئات ملايين الدولارات بسبب ضعف الجباية والتهرب الجمركي.
بناءً عليه:
أولاً: تطلب "القوات" وقف نفاذ القرار فوراً لما يسببه من ضرر.
ثانياً: سيعارض نواب التكتل فتح اعتماد إضافي لغياب خطة واضحة للجباية والإصلاح.
ثالثاً: سيلجأ النواب للطعن بالقرار أمام مجلس شورى الدولة.
رابعاً: تؤكد "القوات اللبنانية" وقوفها إلى جانب المواطن ورفض تحميله أعباء سياسات خاطئة.
أخبار لبنان
القوية"
تطالب
المنح
العسكرية
وتعلن
الطعن
الدولة
التالي
الرئيس عون وصل إلى فندق فينيسيا للمشاركة في مؤتمر "الحكومة الذكية خبرات اغترابية من أجل لبنان"
الأمن العام: على السوريين في لبنان تفادي التزوير عند الاستحصال على مستندات ثبوتية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-05-02
مخزومي: قرارات مجلس الدفاع الأعلى نريدها البداية القوية لإرساء سلطة الدولة
أخبار لبنان
2025-05-02
مخزومي: قرارات مجلس الدفاع الأعلى نريدها البداية القوية لإرساء سلطة الدولة
0
أخبار دولية
2025-05-10
فون دير لايين تطالب بوقف لإطلاق النار "من دون شروط مسبقة" في أوكرانيا
أخبار دولية
2025-05-10
فون دير لايين تطالب بوقف لإطلاق النار "من دون شروط مسبقة" في أوكرانيا
0
خبر عاجل
2025-05-11
فوز لائحة "الجمهورية القوية" في بلدة بشري
خبر عاجل
2025-05-11
فوز لائحة "الجمهورية القوية" في بلدة بشري
0
أخبار دولية
2025-05-27
المشتبه به السوري في عملية الطعن خلال مهرجان في ألمانيا يقر بذنبه
أخبار دولية
2025-05-27
المشتبه به السوري في عملية الطعن خلال مهرجان في ألمانيا يقر بذنبه
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
04:22
جدول جديد لأسعار المحروقات...
أخبار لبنان
04:22
جدول جديد لأسعار المحروقات...
0
أخبار لبنان
04:05
محافظ البقاع يُصدر تعميمًا لإزالة اللافتات والصور الانتخابية خلال أسبوع
أخبار لبنان
04:05
محافظ البقاع يُصدر تعميمًا لإزالة اللافتات والصور الانتخابية خلال أسبوع
0
أخبار لبنان
03:37
عراقجي في بيروت: نأمل فتح صفحة جديدة مع لبنان على أساس الاحترام المتبادل
أخبار لبنان
03:37
عراقجي في بيروت: نأمل فتح صفحة جديدة مع لبنان على أساس الاحترام المتبادل
0
أخبار لبنان
03:19
METAC: شراكة إقليمية يقودها لبنان لدعم الإصلاحات الاقتصادية في الشرق الأوسط
أخبار لبنان
03:19
METAC: شراكة إقليمية يقودها لبنان لدعم الإصلاحات الاقتصادية في الشرق الأوسط
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-05-18
مراسلة الـLBCI: عودة الهدوء إلى المرج بعد انتشار الجيش
آخر الأخبار
2025-05-18
مراسلة الـLBCI: عودة الهدوء إلى المرج بعد انتشار الجيش
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
إضاءة صخرة الروشة في صرخة بيئية... إليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:45
إضاءة صخرة الروشة في صرخة بيئية... إليكم التفاصيل
0
أخبار لبنان
2025-04-22
وزير الخارجية المصري: القاهرة تبذل جهودا لإنهاء احتلال إسرائيل لمواقع في جنوب لبنان
أخبار لبنان
2025-04-22
وزير الخارجية المصري: القاهرة تبذل جهودا لإنهاء احتلال إسرائيل لمواقع في جنوب لبنان
0
أخبار دولية
01:30
الدفاع المدني يعلن استشهاد 15 فلسطينيا في جنوب قطاع غزة
أخبار دولية
01:30
الدفاع المدني يعلن استشهاد 15 فلسطينيا في جنوب قطاع غزة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
إضاءة صخرة الروشة في صرخة بيئية... إليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:45
إضاءة صخرة الروشة في صرخة بيئية... إليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
لبنان تحت وطأة البلاستيك... حكاية قديمة تستدعي حلولًا فعالة
تقارير نشرة الاخبار
13:42
لبنان تحت وطأة البلاستيك... حكاية قديمة تستدعي حلولًا فعالة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
ملكة جمال لبنان ندى كوسا عادت إلى لبنان... ونصيحة منها لكل صبية تحلم بالتاج
تقارير نشرة الاخبار
13:40
ملكة جمال لبنان ندى كوسا عادت إلى لبنان... ونصيحة منها لكل صبية تحلم بالتاج
0
اقتصاد
13:32
مؤتمر يجمع خبراء دوليين وخبراء من الاغتراب لبحث سبل التحول الرقمي ينطلق الثلاثاء
اقتصاد
13:32
مؤتمر يجمع خبراء دوليين وخبراء من الاغتراب لبحث سبل التحول الرقمي ينطلق الثلاثاء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
بين وزير المال وصندوق النقد... لا انفاق من خارج الموازنة وللتدقيق في كل مؤسسات الدولة
تقارير نشرة الاخبار
13:29
بين وزير المال وصندوق النقد... لا انفاق من خارج الموازنة وللتدقيق في كل مؤسسات الدولة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
ما بعد الإنتخابات البلدية: من التصويت إلى الرقابة
تقارير نشرة الاخبار
13:29
ما بعد الإنتخابات البلدية: من التصويت إلى الرقابة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
في السوق اللبنانية أدوية مزورة ومهربة ومغشوشة وصفحات تبيعك أونلاين…
تقارير نشرة الاخبار
13:27
في السوق اللبنانية أدوية مزورة ومهربة ومغشوشة وصفحات تبيعك أونلاين…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
لقاء "بارد" في عين التينة بين بري وسلام.. وتشديد على التزام سلام بالبيان الوزاري
تقارير نشرة الاخبار
13:16
لقاء "بارد" في عين التينة بين بري وسلام.. وتشديد على التزام سلام بالبيان الوزاري
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
بورصة دمشق تنطلق من جديد: سوريا تعود إلى الخارطة المالية الإقليمية والدولية
تقارير نشرة الاخبار
13:13
بورصة دمشق تنطلق من جديد: سوريا تعود إلى الخارطة المالية الإقليمية والدولية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
06:06
الرئيس سلام من عين التينة: “تارك مكان كبير” للودّ مع الحاج محمد رعد والحزب وأبوابي مفتوحة أين ما كان في البيت أو في السراي
خبر عاجل
06:06
الرئيس سلام من عين التينة: “تارك مكان كبير” للودّ مع الحاج محمد رعد والحزب وأبوابي مفتوحة أين ما كان في البيت أو في السراي
2
فنّ
04:55
هيفاء وهبي تخطف قلوب محبيها خلال تكريمها في ألمانيا (فيديو)
فنّ
04:55
هيفاء وهبي تخطف قلوب محبيها خلال تكريمها في ألمانيا (فيديو)
3
موضة وجمال
08:40
بعد تمثيل وطنها بأجمل صورة عالمياً... ندى كوسا تعود إلى لبنان: "تجربة لا تُنسى" (صورة)
موضة وجمال
08:40
بعد تمثيل وطنها بأجمل صورة عالمياً... ندى كوسا تعود إلى لبنان: "تجربة لا تُنسى" (صورة)
4
اسرار
23:30
أسرار الصحف 03-06-2025
اسرار
23:30
أسرار الصحف 03-06-2025
5
آخر الأخبار
14:35
وزيرة التربية والتعليم العالي د. ريما كرامي لـ عشرين 30: الوزارة كانت أسوأ مما توقعت وذلك نتيجة تعاطيها مع ظروف إستثنائية وضغوطات وفيها الكثير من الكوادر غير الثابتة
آخر الأخبار
14:35
وزيرة التربية والتعليم العالي د. ريما كرامي لـ عشرين 30: الوزارة كانت أسوأ مما توقعت وذلك نتيجة تعاطيها مع ظروف إستثنائية وضغوطات وفيها الكثير من الكوادر غير الثابتة
6
آخر الأخبار
05:58
الرئيس سلام من عين التينة: لم أقل أي كلمة خارجة عما اتفق عليه في البيان الوزاريّ وملتزمون بما تضمّنه البيان الوزاريّ وبحثت مع الرئيس بري في ملف إعادة الإعمار لتأكيد التزامي بذلك
آخر الأخبار
05:58
الرئيس سلام من عين التينة: لم أقل أي كلمة خارجة عما اتفق عليه في البيان الوزاريّ وملتزمون بما تضمّنه البيان الوزاريّ وبحثت مع الرئيس بري في ملف إعادة الإعمار لتأكيد التزامي بذلك
7
تقارير نشرة الاخبار
13:07
بين سوريا ولبنان.. التاريخ قد يعيد نفسه
تقارير نشرة الاخبار
13:07
بين سوريا ولبنان.. التاريخ قد يعيد نفسه
8
أخبار لبنان
04:22
جدول جديد لأسعار المحروقات...
أخبار لبنان
04:22
جدول جديد لأسعار المحروقات...
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More