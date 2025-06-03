"الجمهورية القوية" تطالب بوقف قرار المنح العسكرية وتعلن الطعن به أمام مجلس شورى الدولة

عقد تكتل "الجمهورية القوية" والهيئة التنفيذية لـ"القوات اللبنانية" اجتماعاً برئاسة سمير جعجع، استعرض خلاله قرار مجلس الوزراء رقم 6/2025 الصادر بتاريخ 29/5/2025، والقاضي بإعطاء منحة مالية شهرية للعسكريين اعتباراً من 1/7/2025، مع إحالة مشروع قانون معجّل لفتح اعتماد إضافي لتغطيتها، وباعتماد أسعار محروقات محددة، ما انعكس سلباً على الاقتصاد.



أبدى المجتمعون الملاحظات التالية:



ضرورة شمول المنح كل الأسلاك الإدارية والعسكرية، حفاظاً على هيكلية الدولة.



رفض فرض ضرائب جديدة خارج خطة مالية شاملة، مع التذكير بهدر مئات ملايين الدولارات بسبب ضعف الجباية والتهرب الجمركي.



بناءً عليه:



أولاً: تطلب "القوات" وقف نفاذ القرار فوراً لما يسببه من ضرر.

ثانياً: سيعارض نواب التكتل فتح اعتماد إضافي لغياب خطة واضحة للجباية والإصلاح.

ثالثاً: سيلجأ النواب للطعن بالقرار أمام مجلس شورى الدولة.

رابعاً: تؤكد "القوات اللبنانية" وقوفها إلى جانب المواطن ورفض تحميله أعباء سياسات خاطئة.